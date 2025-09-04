Στην ιταλική ομάδα πιστεύουν πως ήταν σωστή και λάθος η απόφαση για την τελευταία αλλαγή ελαστικών του Μονεγάσκου πριν την επαφή του με τον Κίμι Αντονέλι.

Ο αγώνας του Σαρλ Λεκλέρ στο Ζάντβορτ ολοκληρώθηκε απότομα στον 53ο γύρο, όταν ο Κίμι Αντονέλι, σε μια υπερφιλόδοξη κίνηση στη στροφή 3, συγκρούστηκε με το μονοθέσιο της Ferrari. Το περιστατικό προέκυψε μετά την απόφαση της Ferrari να απαντήσει στο δεύτερο pit-stop της Mercedes με τον Αντονέλι στον προηγούμενο γύρο.

Η αποτελεσματική δουλειά της Ferrari στα pits εξασφάλισε ότι ο Λεκλέρ διατήρησε τη θέση του μπροστά από τον οδηγό της Mercedes. Όμως τα ελαστικά του Αντονέλι που είχαν την κατάλληλη θερμοκρασία του έδωσαν το πλεονέκτημα για να κάνει επίθεση στον Μονεγάσκο. επιθετική προσπάθεια προσπέρασης στην πίστα.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



The Mercedes driver has been handed a 10-second penalty for causing a collision #F1 #DutchGP pic.twitter.com/lxcCc4o1WO — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

Η αντίδραση του Λεκλέρ και η εξήγηση της Ferrari

Αντί να επικρίνει τον Αντονέλι για την αποτυχημένη προσπέραση, ο Λεκλέρ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μέσω του ασυρμάτου για την απόφαση της ομάδας να τον καλέσει στα pits.

«Νομίζω ότι ήταν περιττό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συνέβαινε, αλλά ένιωθα καλά με τα ελαστικά μου», είπε στον μηχανικό αγώνα Μπράιαν Μπόζι πριν βγει από την κατεστραμμένη SF-25 του.

A tough day for the Team as neither car see the finish line pic.twitter.com/iQ10e6v8Rv August 31, 2025

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ διευκρίνισε ότι η απόφαση της Ferrari αποσκοπούσε τόσο στο να καλύψει τον Αντονέλι όσο και στο να διεκδικήσει την τρίτη θέση από τον Ισάκ Χατζάρ. Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Λεκλέρ, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα:

«Ναι και όχι. Είναι εύκολο να κρίνεις τη στρατηγική μετά τον αγώνα. Ειλικρινά, ήταν ο μόνος τρόπος να ανταγωνιστούμε τον Χατζάρ εκείνη τη στιγμή, δοκιμάζοντας μια διαφορετική επιλογή ή επιχειρώντας undercut. Πιστεύω ότι ήταν η σωστή κίνηση, αν και, βλέποντας τον γύρο εξόδου, ίσως η αντίληψη να είναι διαφορετική».

Η χαμένη ευκαιρία της Ferrari

Με τον Λιούις Χάμιλτον να έχει ήδη εγκαταλείψει στην ίδια στροφή νωρίτερα, η εγκατάλειψη του Λεκλέρ οδήγησε τη Ferrari σε διπλή εγκατάλειψη, χωρίς βαθμούς. Παρά την «χειρότερη Παρασκευή» από τότε που ανέλαβε το 2023, ο Βασέρ πιστεύει ότι η Ferrari είχε τον ρυθμό να ανταγωνιστεί τη Red Bull ως δεύτερη δύναμη πίσω από τη McLaren.

«Δεν έχω κρυστάλλινη σφαίρα. Νιώθω ότι, ακόμα κι αν δεν ακολουθούσαμε την ίδια στρατηγική με τον Μαξ [Φερστάπεν], ήμασταν σχεδόν ισάξιοι, ενώ ο Χατζάρ ήταν κοντά. Η ταχύτητά μας ήταν εξαιρετικά δυνατή και σταθερή. Η μόνη σύγκριση που μπορώ να κάνω είναι με τη Mercedes, καθώς καταφέραμε να την προσπεράσουμε. Αν θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα, δύο ή τρία δέκατα καλύτερο χρόνο, δεν το ξέρω», ανέφερε ο Γάλλος.



