Η ιταλική ομάδα της Formula 1 αναγκάστηκε να προβεί σε μία κίνηση με την οποία ευελπιστεί πως από το 2026 θα είναι στο σωστό δρόμο.

Σε μια περίοδο όπου οι ομάδες κινούνται με περιορισμούς budget cap και αυστηρά όρια στις ώρες αεροδυναμικών δοκιμών, η Scuderia Ferrari προχώρησε σε μια από τις πιο ριψοκίνδυνες επιλογές.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, το Μαρανέλο μετέφερε το σύνολο των πόρων του στο μονοθέσιο του 2026 ήδη από τα τέλη Απριλίου.

Με το μυαλό στο 2026 πριν από όλους

Η Ferrari ολοκληρώνει μια δύσκολη σεζόν μόλις στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, όμως ο επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, επιμένει ότι η στρατηγική στροφή της Scuderia προς τους κανονισμούς του 2026 αποτελεί μια επένδυση που θα αποδώσει. Παρά την πτώση στην κατάταξη, ο Γάλλος πιστεύει ότι η Ferrari πήρε τη σωστή μακροπρόθεσμη απόφαση.

Η απόφαση αυτή φαίνεται πλέον να κόστισε την παγίωση στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Οι τρεις τελευταίοι αγώνες ήταν καταστροφικοί: η Ferrari έχασε ρυθμό, σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα, με την εικόνα στο Κατάρ να επιβεβαιώνει ότι η SF-25 είχε φτάσει στα όριά της.

«Αν αποφασίσαμε από τόσο νωρίς να επικεντρωθούμε στο ’26, σημαίνει ότι δεν βλέπαμε ρεαλιστικό δρόμο για να προλάβουμε τη McLaren. Με βάση τα δεδομένα, ήταν το λογικό βήμα», εξήγησε ο Βασέρ στο περιθώριο του Grand Prix Κατάρ.

Ο Βασέρ απέδωσε την πρόσφατη κατάρρευση απόδοσης σε παράγοντες set-up. Με το grid φέτος να είναι εξαιρετικά συμπαγές, ακόμα και μικρές απώλειες στον ρυθμό αρκούν για να καταδικάσουν μια ομάδα στο πίσω μέρος.

«Το παράθυρο είναι τόσο στενό που δύο ή τρία δέκατα σε βγάζουν εκτός. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε όλους. Το είδαμε και με τον Φερστάπεν στο Σάο Πάουλο, που κινδύνευσε με αποκλεισμό από το Q1 μόνο λόγω set-up. Παλιά αυτά δεν συνέβαιναν, οι διαφορές ήταν τεράστιες».

Ο αντίκτυπος στους οδηγούς

Η απόφαση αυτή είχε εμφανές ψυχολογικό κόστος. Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον εμφανίστηκαν από τους πιο απογοητευμένους οδηγούς στο Κατάρ. Το μονοθέσιο είχε γίνει απρόβλεπτο, με πολύ μικρό λειτουργικό παράθυρο, ενώ η ομάδα δεν διέθετε πλέον τα εργαλεία να το βελτιώσει. Ο Βασέρ εξήγησε ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στη λογική της διοίκησης και στο συναίσθημα των οδηγών:

«Όταν παίρνεις μια απόφαση στο τραπέζι, βασίζεται σε δεδομένα. Όταν μιλάς μετά τον αγώνα, μιλάς με συναίσθημα. Το καταλαβαίνω. Ο Σαρλ πίεζε στο 100% από το FP1 μέχρι το τέλος του αγώνα για να τερματίσει 8ος. Για έναν οδηγό, αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί».

