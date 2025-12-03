Σαν Σήμερα: Η Sauber διασώθηκε από τις «στάχτες» της BMW (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Γνωρίζατε εσείς πως μία ομάδα της Formula 1 συμμετείχε στο πρωτάθλημα με μία ονομασία που περιείχε δύο ακόμη κατασκευαστές; Κι όμως αυτό έγινε πραγματικότητα. Στο WRC, θα μάθουμε για το συναρπαστικό φινάλε του 2006, ενώ παράλληλα θα μάθουμε για έναν θρύλο των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε ο αστέρας του των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης και τρεις-φορές πρωταθλητής του CART-IndyCar, Ρικ Μίαρς. Ο Αμερικανός έκανε το ντεμπούτο του στο παλιό πρωτάθλημα USAC το 1976 και εντάχθηκε στην Penske Racing το 1978 ως αντικαταστάτης του Μάριο Αντρέτι, όταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής εκείνης της χρονιάς είχε παράλληλες υποχρεώσεις στην F1.

Κυριάρχησε στο νεοσύστατο CART το 1979, με το Indy 500 να περιλαμβάνεται στις νίκες που τον οδήγησαν στον τίτλο. Κατέκτησε συνεχόμενα πρωταθλήματα το 1981 και 1982, χάνοντας όμως τη νίκη στο Μπρίκγιαρντ για μόλις 0,16 δευτερόλεπτα. Κέρδισε ξανά εκεί το 1984, αλλά έσπασε τους αστραγάλους του ενώ πραγματοποιούσε δοκιμές στο Σάνερ. Επέστρεψε στην Ινδιανάπολη το 1985 και κέρδισε τον αγώνα για τρίτη φορά το 1988. Στη συνέχεια ισοφάρισε τους Έι Τζέι Φόιτ και Αλ Άνσερ Sr. κατακτώντας μια τέταρτη νίκη στο θρυλικό αγώνα το 1991, προτού ανακοινώσει την απόσυρσή του στο χριστουγεννιάτικο πάρτι της Team Penske το 1992.

Σαν σήμερα το 2006, ο Μάρκους Γκρένχολμ κέρδισε το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας για δεύτερη φορά, στο κλείσιμο της σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC. Οδηγώντας ένα Ford Focus RS της M-Sport, ο Φινλανδός άφησε πίσω του το Peugeot 307 του Μάνφρεντ Στολ, καθώς και το Subaru Impreza του Πέτερ Σόλμπεργκ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γκρένχολμ έχασε τον τίτλο για μόλις έναν βαθμό από τον Σεμπαστιέν Λεμπ, παρόλο που ο Γάλλος απουσίασε από τα τελευταία τέσσερα rally λόγω τραυματισμού.

Σαν σήμερα το 2009, η Sauber ανακοίνωσε την τελευταία στιγμή πως θα έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα της Formula 1 το 2010. Η ελβετική ομάδα έπειτα ήταν υπό την ιδιοκτησία της BMW από το 2006, ωστόσο ο γερμανικός κολοσσός αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του 2009. Ο Πέτερ Ζάουμπερ κατάφερε να διασώσει οικονομικά την ομάδα και εξασφάλισε κινητήρες της Ferrari για τα μονοθέσιά του.

Ωστόσο υπήρξε ένα παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση. Επειδή είχε περάσει η προθεσμία καταβολής αιτήσεων στην FIA για το 2010, το όνομα της ομάδας δεν μπορούσε να αλλάξει. Έτσι, η ομάδα πήρε μέρος με την ονομασία BMW Sauber-Ferrari.

Φωτογραφίες: ismaelsevi87/Twitter-X