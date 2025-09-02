Οι χάκερ «γονάτισαν» την Jaguar Land Rover

Η παραγωγή και οι πωλήσεις της βρετανικής εταιρείας έχουν «παγώσει» προσωρινά λόγω κυβερνοεπίθεσης.

Η Jaguar Land Rover (JLR) ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τα πληροφοριακά της συστήματα, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε μεγάλες αναταράξεις στην παραγωγή και το δίκτυο λιανικής της.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η «εισβολή» στους servers την ανάγκασε να κλείσει προληπτικά όλα τα βασικά της συστήματα. Η JLR υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής δεδομένων πελατών, ωστόσο η επαναφορά των λειτουργιών γίνεται με αργό και ελεγχόμενο ρυθμούς.

Η κατάσταση έχει επηρεάσει άμεσα τις εγκαταστάσεις της στη Μ. Βρετανία. Στο εργοστάσιο του Halewood οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν να μην παρουσιαστούν στη βάρδια τους μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται και στις υπόλοιπες μονάδες παραγωγής.

«Μόδα» οι κυβερνοεπιθέσεις

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις ήδη δύσκολες συγκυρίες για την JLR, καθώς μέσα στο καλοκαίρι έγινε γνωστό ότι θα καθυστερήσει το λανσάρισμα των ηλεκτρικών Range Rover και Jaguar. Τα κυβερνοχτυπήματα αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τις επιχειρήσεις στη Βρετανία, με πρόσφατα παραδείγματα μεγάλους λιανέμπορους όπως η M&S και η Co-op.

Η Jaguar Land Rover, που ανήκει στον ινδικό όμιλο Tata Motors, τονίζει ότι εργάζεται εντατικά για να επαναφέρει το δίκτυο σε πλήρη λειτουργία και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στους πελάτες της.