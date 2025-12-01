Η Nissan προσφέρει δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και εργασίες συντήρησης για όλη τη χειμερινή περίοδο.

Η Nissan ξεκινά το χειμερινό πρόγραμμα All Clear Service, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο συντήρησης για όλους τους κατόχους Nissan. Η καμπάνια περιλαμβάνει δωρεάν χειμερινό έλεγχο 25 σημείων, καθώς και 25% έκπτωση σε γνήσια ανταλλακτικά, αξεσουάρ και βασικά αναλώσιμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να προετοιμάσουν το αυτοκίνητό τους για τις απαιτήσεις της εποχής.

Ο δωρεάν τεχνικός έλεγχος καλύπτει κρίσιμους τομείς για ασφαλή οδήγηση τον χειμώνα, όπως μπαταρία, φρένα, υγρά, ελαστικά, συστήματα θέρμανσης και ορατότητας. Παράλληλα, η έκπτωση αφορά τόσο ανταλλακτικά service (όπως λιπαντικά, φίλτρα, αντιψυκτικό, AdBlue και μάκτρα υαλοκαθαριστήρων) όσο και ανταλλακτικά επισκευής, συμπεριλαμβανομένων μπαταριών, τακακιών, δισκόπλακων, αμορτισέρ και εξάτμισης.

Στα οφέλη προστίθεται και 25% έκπτωση σε όλα τα γνήσια αξεσουάρ Nissan, από προστατευτικά πατώματος έως σχάρες οροφής, καθώς και δωρεάν Nissan Assistance για έναν χρόνο, με πανευρωπαϊκή κάλυψη. Η Nissan επισημαίνει ότι η προληπτική συντήρηση σε εξουσιοδοτημένους επισκευαστές εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια στις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και οικονομία καυσίμου, χάρη στη σωστή λειτουργία όλων των μηχανικών μερών. Οι οδηγοί μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος μέσω του επίσημου δικτύου και της ιστοσελίδας της Nissan.