Η νέα ναυαρχίδα της KUMHO αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονη τεχνολογία για επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς.

Η κατηγορία Ultra High Performance εξελίσσεται με ταχύτητα, όμως κάθε τόσο εμφανίζεται ένα προϊόν που ανεβάζει τον πήχη. Το KUMHO ECSTA Sport PS72 είναι ακριβώς αυτό: ένα ελαστικό που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, κορυφαία απόδοση και εντυπωσιακή αντοχή, επανατοποθετώντας την Kumho δυναμικά στον χώρο των premium UHP ελαστικών.

Τεχνολογία επόμενης γενιάς

Το PS72 παρουσιάστηκε ως η νέα ναυαρχίδα της KUMHO στα Ultra High Performance ελαστικά, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα προσομοίωσης και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η εξέλιξή του βασίστηκε σε συνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων και σε νέα, ιδιαίτερα ανθεκτική εσωτερική δομή που βελτιώνει τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Η σύνθεση του πέλματος προσφέρει αυξημένη πρόσφυση σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ η νέα γόμα μεγιστοποιεί τη θερμική αντοχή και την αξιοπιστία. Το ελαστικό προσφέρει ωφέλιμη διάρκεια ζωής έως περίπου 50.000 χιλιόμετρα, στοιχείο που το ξεχωρίζει μέσα στην κατηγορία.

Οι επιδόσεις που το καθιστούν κορυφαίο

Το KUMHO ECSTA Sport PS72 έχει ήδη ξεχωρίσει σε διεθνείς δοκιμές, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε κορυφαία premium μοντέλα. Ανέδειξε υψηλή ακρίβεια στην οδήγηση, σταθερότητα στις γρήγορες εναλλαγές και ιδιαίτερα καλό φρενάρισμα στο βρεγμένο — έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς για την ασφάλεια.

Διαστάσεις και παρουσία στην Ελλάδα

Το PS72 διατίθεται σε 56 διαστάσεις για ζάντες από 16 έως 22 ίντσες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων sport και premium μοντέλων. Στην Ελλάδα εισάγεται επίσημα μέσω της ΕΜΑ Α.Ε., εξασφαλίζοντας άμεση διαθεσιμότητα και υποστήριξη μέσω ενός εκτεταμένου πανελλαδικού δικτύου συνεργατών.

Η στρατηγική της Kumho

Η παρουσίαση του PS72 είναι κομμάτι μιας γενικότερης στρατηγικής αναβάθμισης της KUMHO στην premium κατηγορία. Με σύγχρονα εργοστάσια, αυξημένες επενδύσεις σε R&D και ένα ολοένα ισχυρότερο portfolio, η εταιρεία δείχνει ότι στοχεύει ξεκάθαρα στην κορυφή των Ultra High Performance ελαστικών.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:Το Kumho ECSTA Sport PS72 δεν ήρθε να ακολουθήσει τις εξελίξεις, ήρθε για να τις καθορίσει, ως το κορυφαίο προϊόν μιας εταιρείας που βρίσκεται στον πυρήνα της καινοτομίας και της ασφάλειας στην οδήγηση.

Τα ελαστικά της KUMHO, για επιβατικά αυτοκίνητα, SUVs, Vans, φορτηγά, λεωφορεία, διαθέτει, ήδη, ως αντιπρόσωπος και διανομέας, από τον Δεκέμβριο του 2022, στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε., μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ.