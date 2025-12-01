Η Audi προσφέρει όφελος 3.000 στο Q5, κάνοντας το δημοφιλές premium SUV ακόμη πιο ελκυστικό για όσους θέλουν ποιότητα, άνεση και τεχνολογία.

Το Audi Q5, ένα από τα δημοφιλέστερα premium SUV της μάρκας, γίνεται πιο προσιτό, καθώς η Audi προσφέρει όφελος 3.000 ευρώ για όλα τα άμεσα διαθέσιμα αυτοκίνητα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Η προσφορά αφορά κάθε έκδοση του μοντέλου, τόσο σε αμάξωμα SUV όσο και Sportback.

Το Q5 ξεχωρίζει για τον ισορροπημένο συνδυασμό σχεδίασης, ποιότητας και πρακτικότητας. Το εσωτερικό ακολουθεί τη γνωστή φιλοσοφία της Audi, με προσεγμένα υλικά, άριστη εργονομία και ψηφιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα MMI με οθόνη αφής. Οι χώροι παραμένουν από τα δυνατά σημεία του, χάρη στη δυνατότητα μετακίνησης της πίσω σειράς και στον μεγάλο χώρο αποσκευών.

Στην γκάμα κινητήρων περιλαμβάνονται αποδοτικές επιλογές βενζίνης και diesel με ήπια υβριδική τεχνολογία, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο S tronic και διαθέσιμη τετρακίνηση quattro, που ενισχύουν την άνεση και τη σιγουριά στον δρόμο. Με την τρέχουσα προσφορά, το Audi Q5 παραμένει μια ολοκληρωμένη premium πρόταση, τώρα με ακόμη πιο ανταγωνιστικό κόστος απόκτησης.