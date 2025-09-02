Το πρωτότυπο Concept THREE θα κάνει πρεμιέρα στο σαλόνι αυτοκινήτου της γερμανικής πόλης - Πότε θα κυκλοφορήσει το αυτοκίνητο παραγωγής.

Αποφασισμένη να «γεμίσει» μέσα στα επόμενα χρόνια την οικογένεια ηλεκτρικών μοντέλων Ioniq είναι η Hyundai. Η κορεάτικη μάρκα επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια στην έκθεση ΙΑΑ Mobility, η οποία θα διεξαχθεί φέτος στο Μόναχο από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Εκεί θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το Concept THREE, για το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα ένα σκίτσο. Όπως μαρτυρά το όνομά του, είναι ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο, από το οποίο θα προκύψει το Ioniq 3. Θα βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP και θα μοιράζεται τεχνολογία με το Kia EV3, όπως ο ηλεκτροκινητήρας των 204 ίππων και η μεγάλη μπαταρία των 81,4 kWh που προσφέρει αυτονομία έως 600 χλμ).

Το Ioniq 3 αναμένεται να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη το φθινόπωρο του 2026.