Το νέο smart #2 ανακοινώθηκε επίσημα και έρχεται το 2026 ως ηλεκτρικό διθέσιο για να αναβιώσει τον μύθο του fortwo.

Η smart, η μάρκα που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με την έννοια του αυτοκινήτου πόλης, ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Το smart #2, ένα ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο, θα παρουσιαστεί στα τέλη του 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πνευματικό διάδοχο του εμβληματικού fortwo.

Σχεδιασμένο από τη Mercedes, χτισμένο σε νέα πλατφόρμα

Το νέο smart #2 έχει σχεδιαστεί από τη Mercedes-Benz Design και βασίζεται σε ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική που έχει εξελίξει η ίδια η smart για τα υπερ-compact αυτοκίνητα. Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα #1, #3 και #5, τα οποία τοποθέτησαν τη smart στη μεσαία κατηγορία crossover και SUV, το #2 επαναφέρει την εταιρεία στον χώρο που την ανέδειξε: τα μικρά, ευέλικτα, αμιγώς αστικά αυτοκίνητα.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το νέο μοντέλο θα ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και υποβοήθησης, με την smart να υπόσχεται ένα πακέτο που θα συνδυάζει καινοτομία και πρακτικότητα στην καθημερινή μετακίνηση.

Μια μάρκα που ξαναβρίσκει τον εαυτό της

Ο CEO της smart, Tong Xiangbei, τόνισε ότι η ανάπτυξη ενός τόσο μικρού ηλεκτρικού μοντέλου είναι πολύ πιο περίπλοκη από ενός μεγαλύτερου. «Χάρη στην αφοσίωση των μετόχων μας και την ανανέωση της γκάμας, ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να ξαναδημιουργήσουμε το εμβληματικό μας city car», δήλωσε.

Η CMO της εταιρείας, Mandy Zhang, πρόσθεσε: «Πριν από 27 χρόνια, το πρώτο smart fortwo έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, με πάνω από δύο εκατομμύρια πελάτες. Σήμερα, επιστρέφουμε με ένα νέο διθέσιο που ενώνει το design και την τεχνολογία της νέας εποχής με το DNA του αυθεντικού smart».

Πρεμιέρα το 2026 σε Κίνα, Ευρώπη και διεθνείς αγορές

Η smart έχει επιβεβαιώσει ότι το #2 θα λανσαριστεί αρχικά στην Κίνα και στην Ευρώπη, αλλά και σε επιλεγμένες άλλες αγορές ανά τον κόσμο. Η παραγωγή θα γίνεται στην Κίνα, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2026.

Με το #2, η smart επεκτείνει τη γκάμα της σε όλες τις βασικές κατηγορίες, από τα premium SUV μέχρι το μικρότερο A-segment. Και ταυτόχρονα επιστρέφει στις ρίζες της, εκεί όπου ξεκίνησε η πορεία της στα τέλη της δεκαετίας του ’90: στην επανεφεύρεση της αστικής μετακίνησης.