F1 - Τι είναι το Grand Slam που πέτυχε ο Πιάστρι στην Ολλανδία

Κώστας Μπιτσικώκος
O νεαρός Αυστραλός κυριάρχησε πλήρως στο Ζάντβορτ και αύξησε σημαντικά το βαθμολογικό του προβάδισμα στη Formula 1.

Η νίκη του Όσκαρ Πιάστρι στο Grand Prix Ολλανδίας έφερε τον 24χρονο Αυστραλό στο +34 από τον teammate του, Λάντο Νόρις. Ο Πιάστρι κυριάρχησε πλήρως στην πίστα του Ζάντβορτ, κάτι που πιστοποιείται από το Grand Slam που πέτυχε, πρώτο στην καριέρα του στη Formula 1.

To Grand Slam αποτελείται από:

  • pole position
  • ταχύτερο γύρο στον αγώνα
  • πρωτοπορία σε όλους τους γύρους και άρα
  • νίκη στον αγώνα

Στη λίστα με τα Grand Slam προηγείται με 8 ο θρυλικός Τζιμ Κλαρκ και ακολουθεί με 6 ο Λούις Χάμιλτον. Από 5 έχουν οι Αλμπέρτο Ασκάρι, Μίκαελ Σουμάχερ και Μαξ Φερστάπεν.

@Photo credits: McLaren Racing/X

