Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ολλανδίας
Η νίκη του Όσκαρ Πιάστρι στην Ολλανδία αλλά ακόμα περισσότερο η εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις φέρνουν νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου.

Η μάχη για τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 πήρε μια αναπάντεχη τροπή μετά το Grand Prix Ολλανδίας. Ο Όσκαρ Πιάστρι, που στους τελευταίους αγώνες έβλεπε τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις να μειώνεται, βρέθηκε ξαφνικά με ένα μεγάλο προβάδισμα 34 βαθμών στη βαθμολογία. Αυτό προήλθε τόσο από τη -σαφώς επάξια- νίκη του στο Zandvoort αλλά σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Νόρις λόγω βλάβης. Απομένουν ακόμα 9 αγώνες για το τέλος, με τον επόμενο να έρχεται στο προσεχές Ζαββατοκύριακο στη Μόντσα, και όλα παραμένουν ανοιχτά, αλλά το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει ο Αυστραλός της McLaren είναι πολύ σημαντικό.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Oscar PiastriMcLaren309
2Lando NorrisMcLaren275
3Max VerstappenRed Bull Racing205
4George RussellMercedes184
5Charles LeclercFerrari151
6Lewis HamiltonFerrari109
7Kimi AntonelliMercedes64
8Alexander AlbonWilliams64
9Nico HulkenbergKick Sauber37
10Isack HadjarRacing Bulls37
11Lance StrollAston Martin32
12Fernando AlonsoAston Martin30
13Esteban OconHaas28
14Pierre GaslyAlpine20
15Liam LawsonRacing Bulls20
16Oliver BearmanHaas16
17Carlos SainzWilliams16
18Gabriel BortoletoKick Sauber14
19Yuki TsunodaRed Bull Racing12
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Στους Κατασκευαστές, η McLaren είναι προφανώς άπιαστη στην πρώτη θέση, επομένως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη για τη 2η θέση, ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes. Η ιταλική ομάδα δεν πήρε καθόλου βαθμούς στην Ολλανδία αλλά και η Mercedes δεν το εκμεταλλεύτηκε πλήρως, καθώς πήρε μόνο τους 12 βαθμούς της 4η θέση του Ράσελ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren584
2Ferrari260
3Mercedes248
4Red Bull Racing214
5Williams80
6Aston Martin62
7Racing Bulls60
8Kick Sauber51
9Haas44
10Alpine20

@Photo credits: McLaren

