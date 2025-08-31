F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Ολλανδίας
Η μάχη για τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 πήρε μια αναπάντεχη τροπή μετά το Grand Prix Ολλανδίας. Ο Όσκαρ Πιάστρι, που στους τελευταίους αγώνες έβλεπε τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις να μειώνεται, βρέθηκε ξαφνικά με ένα μεγάλο προβάδισμα 34 βαθμών στη βαθμολογία. Αυτό προήλθε τόσο από τη -σαφώς επάξια- νίκη του στο Zandvoort αλλά σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Νόρις λόγω βλάβης. Απομένουν ακόμα 9 αγώνες για το τέλος, με τον επόμενο να έρχεται στο προσεχές Ζαββατοκύριακο στη Μόντσα, και όλα παραμένουν ανοιχτά, αλλά το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει ο Αυστραλός της McLaren είναι πολύ σημαντικό.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|309
|2
|Lando Norris
|McLaren
|275
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|205
|4
|George Russell
|Mercedes
|184
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|151
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|109
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|64
|8
|Alexander Albon
|Williams
|64
|9
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|37
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|37
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|30
|13
|Esteban Ocon
|Haas
|28
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|20
|16
|Oliver Bearman
|Haas
|16
|17
|Carlos Sainz
|Williams
|16
|18
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|14
|19
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|12
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Στους Κατασκευαστές, η McLaren είναι προφανώς άπιαστη στην πρώτη θέση, επομένως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη για τη 2η θέση, ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes. Η ιταλική ομάδα δεν πήρε καθόλου βαθμούς στην Ολλανδία αλλά και η Mercedes δεν το εκμεταλλεύτηκε πλήρως, καθώς πήρε μόνο τους 12 βαθμούς της 4η θέση του Ράσελ.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|584
|2
|Ferrari
|260
|3
|Mercedes
|248
|4
|Red Bull Racing
|214
|5
|Williams
|80
|6
|Aston Martin
|62
|7
|Racing Bulls
|60
|8
|Kick Sauber
|51
|9
|Haas
|44
|10
|Alpine
|20