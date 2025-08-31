Η νίκη του Όσκαρ Πιάστρι στην Ολλανδία αλλά ακόμα περισσότερο η εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις φέρνουν νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου.

Η μάχη για τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 πήρε μια αναπάντεχη τροπή μετά το Grand Prix Ολλανδίας. Ο Όσκαρ Πιάστρι, που στους τελευταίους αγώνες έβλεπε τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις να μειώνεται, βρέθηκε ξαφνικά με ένα μεγάλο προβάδισμα 34 βαθμών στη βαθμολογία. Αυτό προήλθε τόσο από τη -σαφώς επάξια- νίκη του στο Zandvoort αλλά σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Νόρις λόγω βλάβης. Απομένουν ακόμα 9 αγώνες για το τέλος, με τον επόμενο να έρχεται στο προσεχές Ζαββατοκύριακο στη Μόντσα, και όλα παραμένουν ανοιχτά, αλλά το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει ο Αυστραλός της McLaren είναι πολύ σημαντικό.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Oscar Piastri McLaren 309 2 Lando Norris McLaren 275 3 Max Verstappen Red Bull Racing 205 4 George Russell Mercedes 184 5 Charles Leclerc Ferrari 151 6 Lewis Hamilton Ferrari 109 7 Kimi Antonelli Mercedes 64 8 Alexander Albon Williams 64 9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 10 Isack Hadjar Racing Bulls 37 11 Lance Stroll Aston Martin 32 12 Fernando Alonso Aston Martin 30 13 Esteban Ocon Haas 28 14 Pierre Gasly Alpine 20 15 Liam Lawson Racing Bulls 20 16 Oliver Bearman Haas 16 17 Carlos Sainz Williams 16 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 14 19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 12 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Στους Κατασκευαστές, η McLaren είναι προφανώς άπιαστη στην πρώτη θέση, επομένως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μάχη για τη 2η θέση, ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes. Η ιταλική ομάδα δεν πήρε καθόλου βαθμούς στην Ολλανδία αλλά και η Mercedes δεν το εκμεταλλεύτηκε πλήρως, καθώς πήρε μόνο τους 12 βαθμούς της 4η θέση του Ράσελ.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών