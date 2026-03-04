Μάθε τα πάντα για τη νέα εποχή της Formula 1, γνώρισε ομάδες και οδηγούς και περιπλανήσου στις 24 πίστες του αγωνιστικού προγράμματος.

H Formula 1 επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με το Grand Prix Αυστραλίας να είναι ο εναρκτήριος αγώνας. Έπειτα από τρεις μήνες, το κορυφαίο σπορ του πλανήτη σε τέσσερις τροχούς επιστρέφει και η δράση αναμένεται με αγωνία.

Μία νέα εποχή ξεκινάει

Το 2026 όλα θα είναι διαφορετικά στη Formula 1. Νέοι κανονισμοί σε αεροδυναμική και κινητήρες αλλάζουν πλήρως, όχι μόνο την εικόνα των μονοθεσίων αλλά τον ήχο που παράγουν και τον τρόπο που θα αγωνίζονται. Σε αυτό το κομμάτι το έργο των οδηγών κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Όχι μόνο έπρεπε να μάθουν τα νέα τους «όπλα» αλλά και να εξοικειωθούν με τις νέες λειτουργίες.

Από το 2026 η δύναμη της μονάδας ισχύος είναι ισόποση μεταξύ του θερμικού και του ηλεκτρικού κινητήρα. Αυτό δίνει μια νέα διάσταση στους αγώνες, με το Boost και το Overtake Mode να είναι οι… καλύτεροι φίλοι των οδηγών στις μάχες. Φέτος για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η ενεργή αεροδυναμική, με τις εμπρός και πίσω αεροτομές να αλλάζουν κλίση στις ευθείες για να αναπτύσσουν μεγαλύτερη τελική ταχύτητα.

Μάθε τα πάντα για την F1 στον Οδηγό του Gazzetta

Ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμαστείς για τη νέα σεζόν της Formula 1 είναι να μάθεις τα πάντα από τον νέο Οδηγό του Gazzetta. Από τους πρωταγωνιστές που είναι φυσικά οι οδηγοί, τις ομάδες που κατασκευάζουν τα θηρία των 1.000 ίππων, τις 24 πίστες που θα δοθούν όλες οι μάχες της σεζόν και τους νέους... παίχτες. Η Ford επιστρέφει στο σπορ σε συνεργασία με τη Red Bull, ενώ Audi και Cadillac είναι οι νέες ομάδες του grid.

