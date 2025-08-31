Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε ένα τεράστιο βήμα για το πρωτάθλημα ενώ ο Λάντο Νόρις εγκατέλειψε λόγω βλάβης – Στο βάθρο ο Φερστάπεν και ο ρούκι Χατζάρ.

Η Formula 1 επέστρεψε από το καλοκαιρινό της διάλειμμα για τον 15ο αγώνα της φετινής σεζόν, που ήταν το Grand Prix Ολλανδίας στην πίστα του Zandvoort. Οι τέσσερις εβδομάδες που μεσολάβησαν από το προηγούμενο GP στην Ουγγαρία δεν άλλαξαν πολλά, τουλάχιστον όσον αφορά την κυρίαρχη ομάδα.

Ο αγώνας ωστόσο είχε απρόσμενη τροπή. Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, που ξεκίνησε από την pole position, πήρε μια πολύτιμη νίκη στη μάχη για τον τίτλο, καθώς την κράτησε μέχρι την καρό σημαία. Ο Αυστραλός σε αρκετά σημεία του αγώνα δέχτηκε πίεση από τον Λάντο Νόρις, αλλά τελικά έφτασε σε μια εύκολη νίκη, αφού ο αγώνας του Βρετανού ολοκληρώθηκε πρόωρα και άδοξα λίγους γύρους πριν από τον τερματισμό.

Ο Νόρις βρισκόταν στη 2η θέση και προσπαθούσε να πιέσει τον Πιάστρι, όταν το μονοθέσιο της McLaren άρχισε να βγάζει καπνούς από το πίσω μέρος αναγκάστηκε να το παρκάρει στην άκρη της πίστας. Πολύ άτυχος ο Βρετανός, που είχε αρχίσει να πλησιάζει τον Πιάστρι στη βαθμολογία αλλά τώρα έχασε πάρα πολύ έδαφος.

Ρίσκο και ανταμοιβή

Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing προσπάθησε για το καλύτερο στον εντός έδρας αγώνα του, ρίχνοντας τη ζαριά με τη στρατηγική. Ο Ολλανδός ξεκίνησε τον αγώνα με μαλακά ελαστικά, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους της 10άδας που είχαν μεσαία. Αυτό τον βοήθησε να περάσει τον Νόρις στην εκκίνηση αλλά δεν είχε πραγματικά την ταχύτητα να κρατήσει πίσω του τη McLaren.

Το ρίσκο με τη στρατηγική συνεχίστηκε και μετά το pit stop, που ο Φερστάπεν έβαλε μεσαία ελαστικά την ώρα που όλοι οι άλλοι έβαζαν σκληρά, αλλά αυτό δεν τον βοήθησε να ανέβει πάνω από την 3η θέση. Στο τέλος βνέβαια εκμεταλλεύτηκε την εγκατάλειψη του Νόρις για τερματίσει 2ος και να ανέβει ψηλότερα στο βάθρο για να τον αποθεώσουν οι συμπατριώτες του.

Ο Ισάκ Χατζάρ με τη Racing Bulls μετέτρεψε την 4η θέση στην εκκίνηση σε 3η θέση και στον τερματισμό του αγώνα, δείχνοντας πολύ καλό πρόσωπο και παίρνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του στη Formula 1. Ο νεαρός Γάλλος ήταν πολύ γρήγορος, αλάνθαστος και μάλιστα αμύνθηκε με μεγάλη επιτυχία σε επιθέσεις από τους Λεκλέρ και Ράσελ σε κάποια σημεία του αγώνα – και επιβραβεύτηκε με το πρώτο του βάθρο μόλις στο 15ο αγώνα του στην F1

Στη Ferrari θέλουν να ξεχάσουν

Καταστροφικός ήταν ο αγώνας για τη Ferrari, που είδε και τα δύο μονοθέσια να εγκαταλείπουν τον αγώνα στο ίδιο σημείο της πίστας, αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και για διαφορετικούς λόγους. Πρώτα ο Λούις Χάμιλτον είχε έξοδο στη Στροφή 3 και έπεσε στις μπαριέρες, προκαλώντας την πρώτη εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Πολλούς γύρους αργότερα ο Σαρλ Λεκλέρ δέχτηκε στην ίδια στροφή επίθεση από τον Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes «χώθηκε» στην εσωτερική στην κεκλιμένη στροφή αλλά δεν υπολόγισε σωστά και χτύπησε τον Λεκλέρ, στέλνοντας την SF-25 στις μπαριέρες και εκτός αγώνα, και βγάζοντας ξανά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα.

Leclerc and Antonelli's dramatic coming together 💥



Έγκλημα και τιμωρία

Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε τον αγώνα στην 4η θέση τελικά, αλλά μάλλον δεν πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός σε όλο τον αγώνα και μάλιστα στο μέσον του από τη Mercedes του ζήτησαν να αφήσει τον Αντονέλι να περάσει για να κυνηγήσει τον Λεκλέρ.

Ο Αντονέλι από την άλλη πλήρωσε την υπέρμετρη φιλοδοξία του με μία ποινή 10 δευτερολέπτων, στα οποία πρόσθεσε και άλλα 5» ποινής επειδή πέρασε το όριο ταχύτητας στο pit lane. Αυτό σημαίνει ότι παρότι πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 6η θέση, τελικά κατατάχτηκε εκτός βαθμών.

Πολύ καλό αγώνα έκανε ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams, που τερμάτισε 5ος, έχοντας εκκινήσει από τη 15η θέση. Ακόμα πιο εντυπωσιακός ήταν όμως ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas, ο οποίος ευνοήθηκε και από τα SC για να τερματίσει 6ος, παρότι εκκίνησε τον αγώνα από το pit lane.

Ο Λανς Στρολ με την Aston Martin έχει να διηγηθεί άλλη μία ιστορία φανταστικής ανάκαμψης, καθώς τερμάτισε 7ος ενώ ξεκίνησε από τη 19η θέση. Οι Αλόνσο, Τσουνόντα και Οκόν συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη 10άδα.

Το πρωτάθλημα της F1 συνεχίζεται χωρίς διακοπή, με τον επόμενο αγώνα, που είναι το GP Ιταλίας στη Μόντσα, να έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο 5-7 Σεπτεμβρίου.

