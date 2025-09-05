LIVE TV: Η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας iX3

Το πρώτο μοντέλο της νέας γενιάς ηλεκτρικών Neue Klasse αποκαλύπτεται στο Μόναχο.

Σημαντική μέρα για την BMW, καθώς παρουσιάζεται το πρώτο μοντέλο της γενιάς ηλεκτρικών Neue Klasse. Το κοινό θα μπορεί να δει στη συνέχει από κοντά την iX3 στο προσεχές σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου (8-14 Σεπτεμβρίου).

H BMW iX3 εφοδιάζεται με μεγάλη μπαταρία, ωφέλιμης χωρητικότητας 108 kW. Με ισχύ έως 400 kW, η διαδικασία φόρτισης 10-80% διαρκεί μόλις 20 λεπτά, ενώ μέσα σε ένα δεκάλεπτο η αυτονομία αυξάνεται κατά 350 χιλιόμετρα! Όσο για την μέγιστη αυτονομία, αυτή ανέρχεται στην εντυπωσιακή τιμή των 800 χιλιομέτρων.