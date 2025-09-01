Η Honda κλείνει τα ανοιχτά μέτωπα στο MotoGP καθώς Λούκα Μαρίνι και Ζοάν Ζαρκό παραμένουν σε HRC και LCR αντίστοιχα.

Μετά από μήνες φημολογίας και παρασκηνιακών σεναρίων, η Honda επιβεβαίωσε ότι ο Λούκα Μαρίνι θα παραμείνει στην εργοστασιακή της ομάδα και για το 2026. Ο Ιταλός είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο όταν αντικατέστησε τον Μαρκ Μάρκεθ το 2024 και παρά τις δυσκολίες στην πρώτη του χρονιά με την RC213V, το 2025 παρουσίασε αισθητή πρόοδο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης σε αρκετούς αγώνες, ο Μαρίνι είναι 13ος στη βαθμολογία και πέτυχε το καλύτερό του αποτέλεσμα με την Honda στην Ουγγαρία, τερματίζοντας 5ος στον κυρίως αγώνα και 4ος στο sprint. Η Honda εκτίμησε ιδιαίτερα την αναλυτική του προσέγγιση στην εξέλιξη της μοτοσικλέτας, γι’ αυτό και τον κρατά στο project, παρά τις φήμες που έφερναν στην ομάδα ονόματα όπως του Πέδρο Ακόστα ή ακόμα και του Χόρχε Μαρτίν.

Ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω με την Honda HRC. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο πρότζεκτ και αποφασισμένος να βοηθήσω την ομάδα να επιστρέψει στην κορυφή».

Ο Ζοάν Ζαρκό μένει στην LCR με εργοστασιακή στήριξη

Λίγομετά την ανακοίνωση για τον Μαρίνι, ήρθε και η επιβεβαίωση ότι ο Ζοάν Ζαρκό θα συνεχίσει με την LCR Honda έως το τέλος του 2027. Ο 35χρονος Γάλλος υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο απευθείας με τη Honda, γεγονός που του εξασφαλίζει συνέχιση της εργοστασιακής υποστήριξης.

Ο Ζαρκό αποτέλεσε τον πιο σταθερό αναβάτη της Honda την τελευταία διετία, έβαλε τέλος στην «ξηρασία» νικών της εταιρείας στο Γαλλικό GP και ολοκλήρωσε το 2024 ως ο κορυφαίος εκπρόσωπός της. Παρά την επιθυμία του να δοκιμάσει στην εργοστασιακή ομάδα, η απόφαση για παραμονή του Μαρίνι έδειξε ότι το μέλλον του είναι στην LCR, με τον ίδιο να δηλώνει: «Όταν υπέγραψα με τη Honda στο τέλος του 2023, δεν περίμενα να βρω αυτή τη δεύτερη πνοή. Τώρα έχουμε μπροστά μας μεγάλες προκλήσεις και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε μαζί».

Η εικόνα στο grid του 2026

Με την παραμονή των Μαρίνι και Ζαρκό, η Honda έχει ουσιαστικά «κλείσει» τις βασικές της θέσεις για το 2026, καθώς στην άλλη μοτοσικλέτα της εργοστασιακής ομάδας θα βρίσκεται ο Τζοάν Μιρ. Ανοιχτό μένει μόνο το δεύτερο κάθισμα της LCR, με έντονες φήμες να θέλουν τον ανερχόμενο Ντιόγκο Μορέιρα από τη Moto2 να παίρνει τη θέση του Σομκιάτ Τσαντρά.

Συνολικά, απομένουν μόλις τρεις θέσεις για να ολοκληρωθεί το παζλ του 2026: μία στη LCR Honda, μία στην Pramac Yamaha και άλλη μία στη VR46 Ducati, που λογικά θα καλυφθούν από τους Μορέιρα, Τζακ Μίλερ και Φράνκο Μορμπιντέλι αντίστοιχα.

Η Honda δείχνει να επιλέγει τη σταθερότητα και την αξιοποίηση των ανθρώπων που ήδη γνωρίζουν τη μοτοσικλέτα της, σε μια περίοδο όπου το μεγάλο στοίχημα παραμένει η αγωνιστική ανάκαμψη.