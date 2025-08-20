Ο 21χρονος Ντιόγκο Μορέιρα ετοιμάζεται να κάνει το άλμα στη μεγάλη κατηγορία, με την LCR Honda να του ανοίγει τον δρόμο για το MotoGP το 2026.

Ο Ντιόγκο Μορέιρα, διεκδικητής του τίτλου στη Moto2 με την Italtrans, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την προαγωγή του στη μεγάλη κατηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Motorsport.com, ο 21χρονος Βραζιλιάνος έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Honda και θα φορέσει τα χρώματα της LCR από το 2026. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα, πιθανότατα στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας, με τον Μορέιρα να αποκτά μάλιστα και καθεστώς εργοστασιακού αναβάτη.

Η έλευση του Μορέιρα σημαίνει και το τέλος της σύντομης παρουσίας του Σομκιάτ Τσαντρά στο MotoGP. Ο Ταϊλανδός, που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς και δεν έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα του στη μεγάλη κατηγορία, θα αποχωρήσει από την ομάδα. Μαζί του αναμένεται να αποχωρήσει και ο βασικός χορηγός Idemitsu, κλείνοντας έναν κύκλο που είχε στόχο να ενισχύσει την παρουσία της Honda στις ασιατικές αγορές.

Ένα νέο κεφάλαιο για τη Honda

Ο Μορέιρα, που φέτος έχει ήδη δύο νίκες στη Moto2, απορρίπτει την ιδέα ότι το βραζιλιάνικο διαβατήριο ήταν το βασικό κριτήριο επιλογής του. «Αν πάω στο MotoGP, θα είναι επειδή αποδίδω καλά, όχι λόγω σημαίας», είπε χαρακτηριστικά μετά τον θρίαμβό του στην Αυστρία. Αν και είχε πρόταση και από τη Yamaha, που τον ήθελε στην Pramac δίπλα στον Τοπράκ Ραζγκάτλιογλου, τελικά η Honda κέρδισε τη μάχη με την υπόσχεση εργοστασιακής στήριξης. Έτσι, το MotoGP θα υποδεχθεί και πάλι εκπρόσωπο από τη Νότια Αμερική, σε μια περίοδο όπου η Honda αναζητά απεγνωσμένα φρέσκο αίμα για να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Μια βραζιλιάνικη παρουσία που έλειπε

Η Βραζιλία έχει να δει εκπρόσωπό της στο MotoGP από τον Άλεξ Μπάρος, ο οποίος ολοκλήρωσε την πλούσια καριέρα του στη μεγάλη κατηγορία το 2007. Έκτοτε, η χώρα με την τεράστια παράδοση στους αγώνες μοτοσικλέτας έλειπε από το κορυφαίο επίπεδο. Ο Μορέιρα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Φράνκο Μορμπιντέλι, νυν αναβάτης της VR46 Ducati, έχει βραζιλιάνικες ρίζες από την πλευρά της μητέρας του, παρότι αγωνίζεται με ιταλική σημαία. Έτσι, η παρουσία του Μορέιρα προσφέρει στο MotoGP έναν «καθαρόαιμο» Βραζιλιάνο, φέρνοντας ξανά τα χρώματα της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη του σπορ.