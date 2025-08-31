Ο Θωμάς Κρασώνης πανηγύρισε μια σπουδία νίκη στην πίστα του Μοστ.

Ιδανικά ξεκίνησε το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο στο Μοστ για τον Θωμά Κρασώνη! Ο πρώτος Έλληνας επαγγελματίας οδηγός αγώνων πανηγύρισε τη νίκη στον πρώτο αγώνα της κατηγορίας OPEN στον αγώνα της Τσεχίας για το NASCAR Euro Series!

Ο Κρασώνης επωφελήθηκε των καταστάσεων που δημιουργήθηκαν και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, καθώς μετά τον αγώνα ο Jordan O’ Brien, ο οποίος είχε περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων, για λανθασμένη επανεκκίνηση του αγώνα.

Έτσι ο Κρασώνης, ο οποίος στο τέλος του αγώνα ήταν 4.987 πίσω από τον O’ Brien, πανηγύρισε εν τέλει τη νίκη με διαφορά… ανάσας, μόλις 0.013 δευτερολέπτων!

Η χαοτική εκκίνηση του αγώνα αποδείχθηκε καθοριστική για πολλούς οδηγούς. Ο O’ Brien εκκίνησε ένατος, όμως κατάφερε να αξιοποιήσει όσα συνέβησαν μπροστά του και βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα. Όμως μετά τη διαδικασία του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας έκανε λάθος στην επανεκκίνηση, με αποτέλεσμα να δεχθεί την ποινή των πέντε δευτερολέπτων που του κόστισε τη νίκη!

Χάρη στους 40 βαθμούς της νίκης του, ο Θωμάς Κρασώνης ανέβηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης με 223 πόντους, μόλις έξι λιγότερους απ’ όσους έχει ο πρωτοπόρος της OPEN, Melvin De Groot!

Στον αγώνα της κατηγορίας PRO που προηγήθηκε, ο Θωμάς Κρασώνης τερμάτισε τέταρτος, συλλέγοντας πολύτιμους βαθμούς και πλέον είναι τρίτος στη βαθμολογία με 227 πόντους και πρώτος στην Junior! Πρωτοπόρος στην PRO είναι ο νικητής του σαββατιάτικου αγώνα στην Τσεχία, Gianmarco Ercoli, με 246, ενώ δεύτερος είναι ο Vittorio Ghirelli με 229!

Τη Κυριακή η εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της OPEN θα δοθεί στις 12 το μεσημέρι και θα έχει διάρκεια 14 γύρους. Η αυλαία του τριημέρου θα πέσει στις 4.20 μ.μ. με την εκκίνηση του δεύτερου αγώνα της PRO, με διάρκεια 17 γύρους.

Όλες οι προαναφερθείσες ώρες είναι Ελλάδος. O ANT1+ θα μεταφέρει στους συνδρομητές του όλη τη δράση από τους αγώνες τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής, με περιγραφή στα ελληνικά! Παράλληλα θα υπάρχει απευθείας κάλυψη και μέσα από το επίσημο κανάλι του EuroNASCAR στο YouTube

Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της κορυφαίας ομάδας του Πρωταθλήματος, της βελγικής PK Carsport.

Υποστηρικτές της προσπάθειας του Θωμά Κρασώνη στο NASCAR Euro Series είναι η Costamare Shipping Company και η Γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη», ενώ η ιατρική κάλυψη παρέχεται από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.

Κρασώνης: «Κατάφερα να μείνω ήρεμος και δικαιώθηκα!»

Με αρκετή καθυστέρηση, λόγω της εξέτασης του συμβάντος με τον O’ Brien από τους αγωνοδίκες, πανηγύρισε τη νίκη του στον αγώνα της OPEN στο Most ο Θωμάς Κρασώνης. «Είχα πει πριν από την εκκίνηση ότι ήθελα να κάνω έναν καθαρό αγώνα. Αυτό το είχα πει με βάση όσα είχα δει στον αγώνα της PRO και πίστευα πως ήταν δυνατό να συμβεί. Δυστυχώς, όμως, κάποιοι οδηγοί θεωρούν ότι μπορούν να κερδίσουν έναν αγώνα στην πρώτη στροφή. Πήραν περιττό ρίσκο και είδατε τι έγινε. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να παραμείνω ήρεμος και να προσπαθήσω να διατηρήσω τη θέση μου. Τα κατάφερα, καθώς κανένας δεν με πέρασε στην εκκίνηση κι εν τέλει δικαιώθηκα. Στη συνέχεια βρήκα τον ρυθμό μου και να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτή τη νίκη, η οποία μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην επίτευξη του μεγάλου στόχου που είναι η είσοδος στα πλει οφ με την καλύτερη δυνατή βαθμολογία» τόνισε ο 23άχρονος οδηγός.