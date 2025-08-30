Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχει προβάδισμα 7,1 δευτερολέπτων από τον Γάλλο της Hyundai Motorsport.

Σκληρή μάχη σημειώθηκε την Παρασκευή στο Ράλλυ Παραγουάης. Μέχρι και στην 6η ειδική διαδρομή ο Αντριάν Φουρμό της Hyundai είχε το προβάδισμα, όμως ένα κλατάρισμα στο i20 N Rally 1 είχε ως αποτέλεσμα το ελαστικό να χάσει αέρα και ο ίδιος πολύτιμο χρόνο. Έτσι παραχώρησε την πρωτοπορία στον Κάλε Ροβάνπερα της Toyota.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο φετινός νικητής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, Οτ Τάνακ, μόλις μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον teammate του στη Hyundai Motorsport. Ακολουυθούν οι Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), Έλφιν Έβανς (Toyota) και Τιερί Νεβίλ (Hyundai).

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει 7 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 113 χιλιομέτρων.