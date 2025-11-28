H γερμανική μάρκα παρουσιάζει το νέο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης του δημοφιλούς μοντέλου και κάνει την απόκτησή του πιο προσιτή.

Η Audi στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Audi Financial Services, παρουσιάζει ένα νέο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης για όλη τη γκάμα του Audi A3, με σταθερό επιτόκιο 4% για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το νέο πρόγραμμα μειώνει αισθητά το κόστος απόκτησης του μοντέλου στις εκδόσεις Sportback ή allstreet και φέρνει πιο κοντά το όνειρο ενός premium compact μοντέλου Audi, με ξεκάθαρους και ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.

Η γκάμα Audi A3, που περιλαμβάνει τα A3 Sportback και A3 allstreet, συνδυάζει δυναμικό σχεδιασμό, premium εσωτερικό με υλικά υψηλής ποιότητας, κορυφαίες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα ασφαλείας.

Το νέο προνομιακό επιτόκιο Audi

Το πρόγραμμα Auto Credit Audi Now 4% απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες και ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Audi A3. Βασίζεται σε χρηματοδότηση διάρκειας 24 μηνών, με ελάχιστη προκαταβολή 10%, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στη μηνιαία δόση και στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Audi για την Ελλάδα, Ανδρέας Χαλμπές: «Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Audi A3, διευρύνουμε την πρόσβαση σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία Audi στην καθημερινότητά τους».