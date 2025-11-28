O Γερμανός πολυπρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε τι είπε στον Βρετανό πριν ο καλός του φίλος γίνει οδηγός της Scuderia.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ αποκάλυψε την πιο ουσιαστική συμβουλή που έδωσε στον Λιούις Χάμιλτον πριν ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Ferrari για το 2025. Ο Βρετανός έπειτα από 12 σεζόν με τη Mercedes-AMG και 6 παγκόσμιους τίτλους επέλεξε να εκπληρώσει ένα από τα όνειρά του και να γίνει κάτοικος Μαρανέλο.

Η σύσταση του 4 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 δεν είχε να κάνει με τον τεχνικό τομέα ή κάποιο μυστικό της Ferrari, αλλά με ανθρώπινη και πολιτισμική ενσωμάτωσή του στη Scuderia.

Sir Lewis Hamilton with Sebastian Vettel and Ferrari ❤️🙏 pic.twitter.com/AOc6PyoZBt — sim (@simsgazette) November 6, 2025

Η μία και μοναδική συμβουλή του Φέτελ

Μιλώντας στο podcast της F1 με τίτλο “Beyond the Grid”, o Σεμπάστιαν Φέτελ αποκάλυψε τη συζήτηση που είχε με τον Λιούις Χάμιλτον και τη μοναδική συμβουλή που του έδωσε.

«Του είπα όταν υπέγραψε για τη Ferrari: “Η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω είναι: μάθε τη γλώσσα, μάθε την πολύ καλά”», είπε.

Ο Γερμανός έχει προσωπική εμπειρία, καθώς οδήγησε για τη Ferrari από το 2015 έως το 2020, δίχως ωστόσο να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Επιπλέον ανέφερε: «Η μετάβαση στη Ferrari σίγουρα είναι μεγάλη αλλαγή. Η καρδιά και η κουλτούρα της ομάδας είναι ιταλική. Η επίσημη επικοινωνία γίνεται στα αγγλικά, αλλά υπάρχουν συνεργάτες που δεν μιλάνε καλά αγγλικά. Μπορείς να συνεννοηθείς, αλλά αντιλαμβάνεσαι πραγματικά τους ανθρώπους; Καταλαβαίνεις την κουλτούρα;».

❤️ Hamilton, Leclerc, Vettel and Schumacher pic.twitter.com/C6FLejkWna — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) January 21, 2025

Το λάθος του Φέτελ

Σε μία ακόμη παραδοχή, ο Φετελ είπε πως έκανε μεγάλο λάθος που δεν έμαθε αμέσως να μιλάει ιταλικά.

«Αυτό ήταν ένα κρίσιμο λάθος που έκανα — αν κοιτάξω πίσω. Έμαθα ιταλικά, πήρα μαθήματα, τα κατάφερα, αλλά δεν έγινα ποτέ τέλειος. Έπρεπε να έχω μελετήσει περισσότερο την ιταλική γλώσσα και να περάσω περισσότερο χρόνο στην Ιταλία για να κατανοήσω καλύτερα την κουλτούρα — γιατί η κουλτούρα είναι οι άνθρωποι».

