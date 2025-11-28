Σαν Σήμερα: Ο Φρανκ Ουίλιαμς έφυγε από τη ζωή (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας, όπως τα σημερινά.

Η εβδομάδα συνεχίζεται με ιστορίες που μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στη Formula 1, θα μάθουμε για μία μεγάλη συμφωνία που άλλαξε την καριέρα του Τζον Σέρτις, ενώ ένας εκ των κορυφαίων διευθυντών ομάδων, έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια. Στο WRC, ένας «Ιπτάμενος Φινλανδός» πήρε νίκη στο Ράλλυ Μ. Βρετανίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Τζον Σέρτις συμφώνησε να τρέξει με την Honda για το 1967. Ο Σέρτις παραιτήθηκε από την Ferrari στα μισά της σεζόν και την ολοκλήρωσε με την Cooper, παίρνοντας μάλιστα τη νίκη στο Grand Prix Μεξικού. Η εμπειρία και το ταλέντο του Βρετανού βοήθησε την Honda να βελτιωθεί και την οδήγησε σε μια νίκη, στο Ιταλικό Grand Prix Ισπανίας του 1967.

Σαν σήμερα το 1985, ο «Ιπτάμενος Φινλανδός», Χένρι Τοϊβόνεν πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας του WRC με την καινούρια Lancia Delta S4. Ο Μάρκου Άλεν τερμάτισε στη δεύτερη θέση, για ένα ιστορικό 1-2 της Lancia. Τρίτος τερμάτισε ο τοπικός ήρωας, Τόνι Ποντ, με το επίσης καινούριο MG Metro 6R4.

Σαν σήμερα το 2021, έφυγε από τη ζωή ο ένας και μοναδικός Φρανκ Ουίλιαμς. Ο Βρετανός ξεκίνησε την καριέρα του ως οδηγός όμως άφησε γρήγορα αυτό το μονοπάτι ώστε να δημιουργήσει τη Frank Williams Racing Cars το 1966. Για μία δεκαετία, αυτή συμμετείχε σε πρωταθλήματα μονοθεσίων όπως η Formula 2 και η Formula 3 και ως ομάδα έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 στο GP Ισπανίας του 1977. Ένα χρόνο μετά, η Williams Racing ξεκίνησε να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα με δικό της μονοθέσιο.

Έκτοτε έγραψε τη δική της ιστορία καθώς είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες του σπορ. Τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 ήταν ο φόβος και ο τρόμος του ανταγωνισμού, με θρυλικούς οδηγούς να κατακτούν νίκες και τίτλους με την ομάδα που μετρά 7 πρωταθλήματα οδηγών και 9 κατασκευαστών.

Τον Μάρτιο του 1986 ο Ουίλιαμς ενεπλάκη σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα από το οποίο αποκόμισε σοβαρούς τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη. Έμεινε ανάπηρος και καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι για το υπόλοιπο της ζωής του.

Φωτογραφίες: XPB Images / Williams Racing