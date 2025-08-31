Test Drive Volvo EX90: Το πρότυπο μιας νέας εποχής

Η Volvo, με το νέο EX90, αποζητά την εδραίωση στην κορυφή των πολυτελών ηλεκτρικών SUV, κυρίως μέσα από την καινοτομία.

Η κομψότητα και η σκανδιναβική πολυτέλεια είναι εκ των ων ουκ άνευ στοιχεία σε ένα Volvo. Οπότε το νέο EX90, ως ναυαρχίδα στη γκάμα της σουηδικής εταιρείας, προσφέρει τα δύο παραπάνω στοιχεία σε πλεόνασμα χωρίς αυτό να αποτελεί έκπληξη.



Ταυτόχρονα όμως το EX90 είναι το πρώτο software defined vehicle που οδηγούμε και αυτό του δίνει μια «αίγλη» που ξεπερνά τα ζητήματα σχεδίασης και απόδοσης. Πρακτικά, είναι ένα αυτοκίνητο που εξελίσσεται συν τω χρόνω, κατ' αναλογία με την εξέλιξη του λογισμικού που μπορεί να λαμβάνει over the air, με βάση έναν πρωτοποριακό, καινοτόμο και πολύ ισχυρό hardware που διαθέτει.



Αυτή η δυνατότητα εγγυάται ότι το EX90 θα βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης ακόμα και μετά από πολλά χρόνια, ειδικά όσον αφορά στις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης, ασφάλειας, αποδοτικότητας του ηλεκτρικού συστήματος πρόωσης και της μπαταρίας. Διότι το ΕΧ90 είναι αμιγώς ηλεκτρικό και στόχος του είναι να οδηγήσει τη μάρκα στη νέα εποχή της αυτοκίνησης.



Το νέο κεφάλαιο της Volvo



Υπάρχουν αυτοκίνητα που συναντάς και απλώς τα προσπερνάς με ένα βλέμμα. Και υπάρχουν εκείνα που, από την πρώτη στιγμή, σε αναγκάζουν να σταθείς. Το νέο Volvo EX90 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα SUV· είναι η διακήρυξη ενός νέου κεφαλαίου για τη μάρκα, ένα σύμβολο μετάβασης σε μια εποχή πλήρους ηλεκτροκίνησης, όπου η τεχνολογία δεν περιορίζεται στο να σε μεταφέρει, αλλά αναλαμβάνει να σε φροντίσει, να σε προστατεύσει, να σε «αγκαλιάσει».



Η πρώτη συνάντηση με το EX90 φέρνει κάτι από την αύρα που χαρακτήριζε πάντα τα μεγάλα Volvo: στιβαρότητα, σιγουριά, μια σκανδιναβική απλότητα που εμπνέει εμπιστοσύνη. Όμως εδώ, όλα μοιάζουν πιο ώριμα, πιο μελετημένα, πιο… μελλοντικά. Η ηλεκτρική του ταυτότητα δεν φωνάζει· αντίθετα ψιθυρίζει κομψότητα, σαν ένα αντικείμενο βιομηχανικού design που προορίζεται να αντέξει στον χρόνο.



Βιώσιμη πολυτέλεια



Το αμάξωμα του EX90 δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με επιθετικές γραμμές ή ακραίες καμπύλες. Είναι η ήρεμη δύναμη που τραβάει το βλέμμα. Οι καθαρές επιφάνειες, οι ανάγλυφες αλλά όχι υπερβολικές λεπτομέρειες και φυσικά οι χαρακτηριστικοί προβολείς τύπου Thor’s Hammer συνθέτουν μια εικόνα που παραπέμπει σε σκανδιναβική αρχιτεκτονική: λειτουργική, μίνιμαλ, προσεγμένη σε κάθε λεπτομέρεια και ακριβώς γι’ αυτό επιβλητική.



Περνώντας στο εσωτερικό, η αίσθηση είναι αυτή ενός loft. Η χρήση βιώσιμων υλικών – όπως το Nordico, μια επένδυση που συνδυάζει ανακυκλωμένα υφάσματα με βιολογικές πρώτες ύλες – αποδεικνύει ότι η πολυτέλεια του αύριο αποσυνδέεται από το δέρμα και το ξύλο, με σεβασμό στο περιβάλλον χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.

Στο Volvo EX90 η άνεση είναι αποτέλεσμα σχολαστικού σχεδιασμού. Οι επτά θέσεις του αποκαλύπτουν ένα εσωτερικό που θα μπορούσε εύκολα να θυμίζει business lounge αεροπορικής εταιρείας. Οι μπροστινοί επιβάτες απολαμβάνουν καθίσματα με πολλαπλές ρυθμίσεις, μασάζ, θέρμανση και αερισμό, ενώ οι πίσω θέσεις διαθέτουν άπλετο χώρο για πόδια και κεφάλι, ακόμη και για ψηλότερους επιβάτες.



Κάθε λεπτομέρεια εδώ είναι σημαντική. Η τρίτη σειρά καθισμάτων υποχωρεί στο πάτωμα του αυτοκινήτου ηλεκτρικά. Η αερανάρτηση δίνει τη δυνατότητα μείωσης του ύψους του αμαξώματος μέσω διακόπτη στο χώρο αποσκευών, ώστε η φόρτωση ογκωδών και βαριών αντικειμένων να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία. Περσίδες αερισμού, βάσεις συγκράτησης αναψυκτικών και θύρες USB C είναι διαθέσιμες και στις τρεις σειρές καθισμάτων. Στα παραπάνω, προσθέστε και 4 ζώνες κλιματισμού.



Νέα ψηφιακή και οδηγική εμπειρία



Μπαίνοντας στη θέση του οδηγού, το πρώτο που σε υποδέχεται είναι η μεγάλη κάθετη οθόνη αφής 14,5 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως κεντρικό νευρικό σύστημα του αυτοκινήτου. Η Volvo συνεργάστηκε με τη Google για να ενσωματώσει πλήρως το Android Automotive OS, κάτι που σημαίνει ότι τα Google Maps, το Assistant και το Play Store είναι διαθέσιμα χωρίς να χρειάζεται σύνδεση μέσω κινητού. Η κεντρική οθόνη εμφανίζει τους κοντινούς σταθμούς φόρτισης στο Google Maps, μαζί με οδηγίες πλοήγησης και εκτιμώμενο επίπεδο φόρτισης κατά την άφιξη.



Αν υπάρχει μια λέξη που συνοδεύει τη Volvo από τη γέννησή της, αυτή είναι η ασφάλεια. Από την εποχή της ζώνης τριών σημείων μέχρι σήμερα, η σουηδική μάρκα δεν έβλεπε ποτέ την ασφάλεια σαν «εξτρά» εξοπλισμό, αλλά σαν αναφαίρετο κομμάτι της ταυτότητάς της. Με το νέο EX90, η Volvo κάνει το μεγαλύτερο άλμα που έχει τολμήσει ποτέ σε αυτόν τον τομέα: την εισαγωγή της τεχνολογίας LiDAR σε αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής. Το ραντάρ LiDAR στην οροφή μπορεί να ανιχνεύει αντικείμενα έως και 250 μέτρα μακριά, ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι. Επιπλέον, διαθέτει 5 ραντάρ, 8 κάμερες, 16 αισθητήρες υπερήχων και συνολικά 35 συστήματα ADAS, προσφέροντας ένα πρωτοποριακό επίπεδο προστασίας και υποβοήθησης οδηγού.



Η τεχνολογική βάση του EX90 είναι εξίσου εντυπωσιακή όσο και οι καινοτομίες στην ασφάλεια. Το αυτοκίνητο βασίζεται σε μια νέα ηλεκτρική πλατφόρμα της Volvo, ειδικά σχεδιασμένη για μεγάλα SUV. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Performance της δοκιμή με δύο ηλεκτροκινητήρες – έναν εμπρός και έναν πίσω – που αποδίδουν συνδυαστικά 517 ίππους και 910 Nm ροπής.



Η μπαταρία των 111 kWh (ωφέλιμη 107 kWh) εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία, που ξεπερνά κατά πολύ τα 450 χιλιόμετρα (εκτιμώμενη αυτονομία έως 614 χλμ. κατά WLTP), μειώνοντας σημαντικά το άγχος της αυτονομίας. Η φόρτιση είναι ταχύτατη, με δυνατότητα DC γρήγορης φόρτισης έως 250 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 10% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. Η λειτουργία “one pedal drive” συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ομαλότερη οδήγηση, αν και η έντονη ανάκτηση μπορεί να απαιτήσει συνήθεια.



Στο δρόμο, το Volvo EX90 Twin Motor Performance είναι ένα υπόδειγμα ηρεμίας και αρχοντιάς. Παρά τους 517 ίππους του, ο χαρακτήρας του δεν είναι σπορ με την έννοια της επιθετικότητας αλλά της αβίαστης δύναμης και της άριστης ποιότητας κύλισης. Η ανάρτηση, αν και μπορεί να επιτρέπει κάποιες κλίσεις στις στροφές λόγω του μεγάλου βάρους, διαχειρίζεται υποδειγματικά τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, προσφέροντας μια εξαιρετικά άνετη εμπειρία.



Το μέλλον της σκανδιναβικής τεχνολογίας και πως να το αποκτήσεις



Το Volvo EX90 δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο. Είναι ένα μανιφέστο. Είναι η απάντηση της Volvo στην ερώτηση «πώς θα μοιάζει το αύριο της αυτοκίνησης;». Και η απάντηση δεν δίνεται με φανταχτερά σλόγκαν, αλλά με χειροπιαστά στοιχεία: κορυφαία ασφάλεια, τεχνολογία που προηγείται της εποχής της, άνεση που αγγίζει τα όρια της απόλυτης πολυτέλειας.

Με κόστος που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ (από 105.971), το νέο Volvo EX90 δεν είναι -δυστυχώς- ένα μαζικό αυτοκίνητο, αλλά μια πλατφόρμα πάνω στην οποία χτίζονται οι τεχνολογίες του μέλλοντος. Αν μπορείτε να το αποκτήσετε, η Volvo προσφέρει πρόγραμμα λειτουργικής μίσθωσης για το νέο EX90, το οποίο καλύπτει όλα τα έξοδα του αυτοκινήτου εκτός της φόρτισης, με μηνιαίο μίσθωμα χωρίς ΦΠΑ 693 ευρώ για διάστημα 36 μηνών με προκαταβολή 25.000 ευρώ.

