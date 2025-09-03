Ο Ισπανός της Ducati είναι αγκαλιά με τον έβδομο τίτλο στο MotoGP, αλλά έχει συναίσθηση ότι αυτό που συμβαίνει φέτος είναι ακραίο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ διανύει μια από τις πιο εντυπωσιακές σεζόν στην ιστορία του MotoGP. Στα 32 του χρόνια, ο Ισπανός της Ducati βρίσκεται μια ανάσα από το να ισοφαρίσει τον Βαλεντίνο Ρόσι στους επτά τίτλους, έχοντας κτίσει μια διαφορά 175 βαθμών με οκτώ αγώνες να απομένουν. Με 10 νίκες σε 14 γκραν πρι και σε όλα τα σπριντ εκτός ενός στο ενεργητικό του, η κυριαρχία του είναι απόλυτη. Ο ίδιος όμως γνωρίζει ότι αυτό που ζει δεν αποτελεί «κανονικότητα».

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή μου, αλλά ξέρω ότι αυτό που γίνεται φέτος είναι κάτι το εξαιρετικό, όχι το συνηθισμένο. Δεν συνηθίζω σε αυτή την κυριαρχία, ξέρω ότι δεν είναι φυσιολογική. Όσο μπορώ θα συνεχίσω με την ίδια ένταση, αλλά η μέρα που δεν θα κερδίσω θα έρθει. Στο MotoGP η ήττα μπορεί να σε βρει ανά πάσα στιγμή», δήλωσε.

Από τη σύγκρουση με τον Μπετζέκι στην κορυφή

Το σερί νικών του Μάρκεθ απειλήθηκε πρόσφατα στην Ουγγαρία, όταν συγκρούστηκε με τον Μάρκο Μπετζέκι στη δεύτερη στροφή του Μπαλατόν Παρκ. «Στην πρώτη στροφή προτίμησα να ρισκάρω λιγότερο και να χάσω θέση. Στη δεύτερη με εξέπληξε η γραμμή του, ήταν πολύ διαφορετική από τη δική μου», εξήγησε. Παρά το περιστατικό, ο Μάρκεθ νίκησε και επέστρεψε στην κορυφή, διευρύνοντας κι άλλο τη διαφορά από τον αδελφό του, Άλεξ, που παραμένει δεύτερος στη βαθμολογία.

Ο Άλεξ Μάρκεθ, με τη Gresini Ducati, είχε πιο ανταγωνιστική παρουσία στο πρώτο μισό της σεζόν, όμως ένας τραυματισμός στην Ολλανδία τον άφησε πίσω σε ρυθμό. Έκτοτε έχει βρεθεί στο βάθρο μόλις μία φορά. Ο Μαρκ όμως τον στηρίζει ανοιχτά: «Θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω να συνεχίσει να μαζεύει βαθμούς, όπως με βοηθά κι εκείνος κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Το σημαντικό είναι ότι παραμένει δεύτερος».

Ο τίτλος πλησιάζει

Με δεδομένη την τεράστια διαφορά, ο Μάρκεθ μπορεί να «κλειδώσει» μαθηματικά το πρωτάθλημα πολύ σύντομα. Αν στη Βαρκελώνη πάρει 10 βαθμούς περισσότερους από τον αδελφό του, θα έχει την πρώτη ευκαιρία να στεφθεί πρωταθλητής στο επόμενο γκραν πρι στο Μιζάνο, μια από τις «έδρες» της Ducati.

«Δεν είναι αδύνατο να κριθεί τόσο νωρίς, αλλά ιδανικά θα ήθελα το πρώτο match point στην Ιαπωνία ή στην Ινδονησία. Η Ducati θα προτιμούσε να το πάρουμε στην Ιταλία, κι εγώ θα προσπαθήσω να τα δώσω όλα στη Βαρκελώνη. Εύχομαι όμως ο αδελφός μου να κάνει καλό αγώνα στην Καταλονία», είπε.

