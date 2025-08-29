Σε ποια χώρα της ΕΕ οι πωλήσεις diesel αυξήθηκαν φέτος 60%

Το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων οχημάτων έχει υποχωρήσει στην Ευρώπη κάτω από το 10%.

Τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι η κυρίαρχη κατηγορία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχουν ξεπεράσει φέτος το μερίδιο των βενζινοκίνητων οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ACEA, το επτάμηνο Ιανουάριος - Ιούλιος 2025 τα υβριδικά αυτοκίνητα (HEV) έφθασαν σε μερίδιο το 34,7%, έναντι 28,3% εκείνων με βενζινοκινητήρα που δεν έχει υβριδικό σύστημα.

Λόγω των πολιτικών για τον περιορισμό τους, τα αυτοκίνητα diesel υποχώρησαν κάτω από το 10%, στο 9.5%. Είναι εντυπωσιακή η μείωση πωλήσεων των πετρελαιοκίνητων επιβατικών στην Ελλάδα, που έφθασε το 63,8%! Στη Γερμανία καταγράφηκε μείωση 20,9% στα diesel, στην Ιταλία -31,6%, στη Γαλλία -41% και στην Ισπανία -37,9%.

Και όμως υπάρχει μία χώρα της ΕΕ όπου το diesel όχι μόνο «ζει και βασιλεύει», αλλά αυξάνει εντυπωσιακά το μερίδιό του. Πρόκειται για την Λιθουανία, όπου οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων έχουν αυξηθεί φέτος κατά 60%! Από τις 2.089 μονάδες το πρώτο επτάμηνο του 2024, στις 3.342 μονάδες φέτος.