H CFMOTO κάνει δώρο τριπλό σετ βαλιτσών με τα 800MT

Νέα προσφορά για όσους αποκτήσουν τις εκδόσεις Explore, X ή Sport από 1/9 έως 31/10

Η CFMOTO ανακοινώνει μια νέα δυναμική προσφορά για τους φίλους της μάρκας στην Ελλάδα. Με κάθε αγορά των μοντέλων 800MT Explore, 800MT-X και 800MT Sport, οι νέοι ιδιοκτήτες θα αποκτούν δωρεάν ένα αυθεντικό σετ τριών βαλιτσών CFMOTO σε μαύρο χρώμα.

Η προσφορά ισχύει από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2025 και πρόκειται για ένα δώρο υψηλής αξίας, που ενισχύει την πρακτικότητα και την άνεση των ταξιδιών, είτε πρόκειται για μικρές αποδράσεις είτε για μεγάλες περιπέτειες.

Το σετ των τριών βαλιτσών έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ταξιδιωτικές ανάγκες των μοντέλων 800MT, προσφέροντας επαρκή χώρο αποθήκευσης και αντοχή στις καθημερινές απαιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το επίσημο δίκτυο συνεργατών της CFMOTO σε όλη την Ελλάδα.