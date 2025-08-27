Οι ελεύθερες θέσεις στο grid της επόμενης σεζόν της Formula 1 μειώθηκαν μετά τη συμφωνία της Cadillac με τους Πέρεζ και Μπότας.

Το πιο έμπειρο οδηγικό δίδυμο του grid θα έχει την επόμενη σεζόν η Cadillac F1 Team. Σέρχιο Πέρεζ και Βάλτερι Μπότας έχουν συμμετάσχει συνδυαστικά σε 527 Grand Prix και υπόσχονται να βοηθήσουν στην εξέλιξη του μονοθεσίου της ενδέκατης ομάδας της Formula 1.

Πλέον «ανοικτές» παραμένουν 6 από τις 22 θέσεις οδηγών. Στην ουσία πάντως είναι 4, καθώς ο Τότο Βολφ έχει ανακοινώσει ότι η Mercedes-AMG F1 θα συνεχίσει με το δίδυμο των Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.

Ελεύθερη παραμένει η θέση του teammate του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull Racing (με το όνομα του Ισπανού Άλεξ Παλού να έρχεται στο προσκήνιο), όπως επίσης στην Alpine δίπλα στον Πιερ Γκασλί και οι δύο θέσεις στην Racing Bulls.

