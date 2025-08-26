Το όνομα του 28χρονου Ισπανού και κυρίαρχου στο αμερικάνικο IndyCar Series ακούγεται για παρτενέρ του Ολλανδού στη Red Bull Racing το 2026.

Ο Μαξ Φερστάπεν θα παραμείνει και το 2026 στη Red Bull Racing, όμως παραμένει ανοικτό το ποιος θα είναι ο teammate του στην αυστριακή ομάδα την επόμενη σεζόν της Formula 1. Ο Νο2 οδηγός αποτελεί μία βαθμολογική... πληγή για τη Red Bull, καθώς μόλις 7 βαθμοί από τους 194 που έχει συγκεντρώσει φέτος δεν προέρχονται από τον Ολλανδό. Με ευθύνη βέβαια και τις ίδιας της ομάδας, που έχει στρέψει την προσοχή της αποκλειστικά στην RB21 του Μαξ.

Σύμφωνα με τον Τύπο στις ΗΠΑ, η RBR εξετάζει την περίπτωση του Άλεξ Παλού για το 2026. Ο 28χρονος Ισπανός είναι το μεγάλο αστέρι σε αγώνες μονοθεσίων στην Αμερική, καθώς έχει αναδειχθεί πρωταθλητής στο IndyCar Series τις σεζόν 2021, 2023, 2024 και 2025.

LAS REDES ENLOQUECEN CON ESTE RUMOR: PALOU A RED BULL 🤯



👀 ¿Ves factible que pueda llegar a suceder? pic.twitter.com/Ub85XqZGOo — DAZN España (@DAZN_ES) August 25, 2025

Όπως ήταν φυσικό, το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στην Ισπανία. Η Marca ζήτησε από τον μάνατζερ του Παλού, Ρότζερ Γιασουκάουα, να σχολιάσει τις φήμες. «Δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν στην F1 σχετικά με τον Παλού, ο οποίος είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος στο IndyCar και στην Chip Ganassi Racing», ήταν η απάντηση του Ιάπωνα μάνατζερ και πρώην οδηγού αγώνων.

Θεωρείται δεδομένο ότι ο Παλού δεν θα δεχτεί να είναι κομπάρσος δίπλα στον Φερστάπεν, ρόλο που είχαν φέτος οι Λόσον και Τσουνόντα. Η αδιαμφισβήτητη ταχύτητά του, αλλά και η επιτυχία του στις ΗΠΑ, είναι στοιχεία που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Red Bull Racing.

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο πρώτο μισό της χρονιάς του 2025 της Formula 1, στην καθιερωμένη ανασκόπηση του gMotion, sponsored by Ford