Οι δύο έμπειροι οδηγοί μίλησαν για την επιλογή τους να αγωνιστούν στη Formula 1 το 2026 με την αμερικάνικη ομάδα.

Η προσπάθεια της Cadillac να εισέλθει στον κόσμο της Formula 1 άρχισε το 2023 και πέρασε από... σαράντα κύματα. Παρά την εξαρχής θετική στάση της FIA, η αντίδραση των υπολοίπων ομάδων καθυστέρησε τις εξελίξεις. Τελικά το οριστικό «ΟΚ» δόθηκε τον περασμένο Μάρτιο και η Cadillac - με την υποστήριξη της General Motors και της TWG Motorsports - θα γίνει από το 2026 η 11η ομάδα του grid.

Checo and Valtteri react to the big news of the day... as it happened! 🤩👀



🎥 x @paulripke#F1 pic.twitter.com/KOfFsINFho August 26, 2025

Το δίδυμο οδηγών της Cadillac F1 Team αποτελούν οι Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ. Αμφότεροι έχουν τεράστια εμπειρία από το θεσμό, αγωνιζόμενοι μάλιστα σε ομάδες που διεκδικούσαν και κέρδιζαν τίτλους. «Από τη στιγμή που άρχισα να συνομιλώ με την ομάδα της Cadillac ένιωσα κάτι διαφορετικό. Κάτι φιλόδοξο και ταυτόχρονα προσγειωμένο», δήλωσε ο Φινλανδός. «Δεν είναι ένα απλό αγωνιστικό project, πρόκειται για ένα όραμα σε βάθος χρόνου. Αγωνίστηκε με ορισμένες από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου και βλέπω εδώ τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια δίψα».

Από την πλευρά του, ο Πέρεζ σχολίασε: «Από τις πρώτες συζητήσεις ένιωσα το πάθος και την αφοσίωση πίσω από αυτό το project. Είναι τιμή να αποτελώ μέρος του χτισίματος μιας ομάδας που στο μέλλον θα μάχεται για τις πρώτες θέσεις. Μαζί θα κάνουμε την ομάδα έναν πραγματικό διεκδικητή νικών. Βασιζόμαστε στη στήριξη που θα έχουμε από το κοινό της Αμερικής και θέλουμε να τους κάνουμε όλους υπερήφανους».

