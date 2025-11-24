Ο οδηγός της Sauber τέθηκε εκτός μάχης για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα από τον πρώτο μόλις γύρο και μάλιστα από δικό του λάθος και πάλι.

Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο τιμωρήθηκε με ποινή πέντε θέσεων στο grid του επόμενου αγώνα της Formula 1, μετά το ατύχημα που προκάλεσε στην εκκίνηση του Grand Prix Λας Βέγκας. Ο οδηγός της Sauber έχασε τα φρένα για τη στροφή 1 και προσέκρουσε πάνω στον οδηγό της Aston Martin, Λανς Στρολ.

Το συμβάν αυτό οδήγησε σε εγκατάλειψη τόσο τον ίδιο όσο και τον Καναδό. Παράλληλα από την επαφή, το μονοθέσιο της Aston Martin ακούμπησε αυτό του Πιέρ Γκασλί, με αποτέλεσμα ο Γάλλος να χάσει τον έλεγχο και πολλές θέσεις.

Η απόφαση των αγωνοδικών

Μετά από εξέταση του συμβάντος, οι αγωνοδίκες της FIA έκριναν ότι ο Μπορτολέτο φέρει πλήρως την ευθύνη για τη σύγκρουση. Στην επίσημη απόφασή τους ανέφεραν μεταξύ άλλων:

«Ο οδηγός του μονοθεσίου 5 φρέναρε εξαιρετικά αργά και ως αποτέλεσμα συγκρούστηκε με το μονοθέσιο 18. Παρότι πρόκειται για συμβάν στον 1ο γύρο, δεν υπάρχουν ελαφρυντικά και η τυπική ποινή των 10 δευτερολέπτων θα ίσχυε• όμως, δεδομένου ότι το μονοθέσιο 5 εγκατέλειψε, η ποινή μετατρέπεται σε πτώση θέσεων στο grid στον επόμενο αγώνα σύμφωνα με τους κανόνες μας».

Επιπλέον, στον Βραζιλιάνο επιβλήθηκαν δύο βαθμοί ποινής στην αγωνιστική του άδεια. Αυτοί ήταν οι πρώτοι της F1 καριέρας του.

Η Sauber έμεινε ικανοποιημένη από το Λας Βέγκας

Παρά τη δεύτερη συνεχόμενη εγκατάλειψη σε πρώτο γύρο GP, ο team-mate του Βραζιλιάνου, Νίκο Χούλκενμπεργκ, τερμάτισε 7ος μετά τον αποκλεισμό των οδηγών της McLaren, εξασφαλίζοντας δύο πολύτιμους βαθμούς για τη Sauber.

Αυτό κράτησε την ομάδα μέσα στη μάχη για την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.