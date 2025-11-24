Η εμφάνιση της ποπ σταρ στη Ferrari τράβηξε περισσότερα βλέμματα κι από τα μονοθέσια του αγώνα.

Στο Grand Prix του Λας Βέγκας περίμενες να δεις τα φώτα, τα show και τα μονοθέσια να κλέβουν την παράσταση. Κι όμως, την Κυριακή το μεγαλύτερο… highlight του paddock δεν ήταν ούτε ο Μαξ Φερστάπεν ούτε ο Λάντο Νόρις, αλλά η Μπιγιονσέ, η οποία έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση που συζητήθηκε όσο και ο ίδιος ο αγώνας.

Η Αμερικανίδα superstar βρέθηκε, μαζί με τον jay-Z φυσικά, στο Grand Prix ως φιλοξενούμενη της Ferrari και από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στο paddock έγινε το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο του τριημέρου. Το outfit της -μια εμφάνιση που η ισπανική Marca περιέγραψε ως «μικρό πολιτιστικό σεισμό»- έφερε τον συνδυασμό πολυτέλειας, θεατρικότητας και προσωπικού στιλ που την χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια.

Οι κάμερες στράφηκαν επάνω της αμέσως, ενώ τα social media πήραν φωτιά με σχόλια για το στυλ, την παρουσία και το… πώς κατάφερε να επισκιάσει μέχρι και τον αγώνα. Η επίσκεψή της συνοδεύτηκε από μια σύντομη περιήγηση στα γκαράζ της Ferrari, όπου είχε στιγμιαία συνάντηση με μέλη της ομάδας, πριν πάρει θέση στα hospitality suites.

Ανάμεσα σε όλα αυτά, όμως, πρόλαβε να απολαύσει μια βόλτα στην πίστα ως συνοδηγός του προσωπικού της φίλου Λούις Χάμιλτον, στο μπάκετ μιας Ferrari 293 GT3.