Αθλητικό Σωματείο Δίτροχων Νάξου και να γιατί δεν γίνονται όλα στην Αθήνα

Στην πανέμορφη Νάξο υπάρχει μια ομάδα μοτοσικλετιστών που δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο των Λεσχών και το μέλλον υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις.

Ήρθε η ώρα να γνωριστούμε καλύτερα γυρίζοντας τον χρόνο λίγο πίσω και πιο συγκεκριμένα στο όχι και τόσο μακρινό 2016, όταν μια παρέα φίλων από διάφορα σημεία της Ελλάδας – και όχι μόνο – αποφάσισε να ενώσει την αγάπη και το πάθος της για τον κόσμο της μοτοσικλέτας και την οδήγηση αυτής. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να μοιραστεί αυτή την «τρέλα» με όσους έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και την ίδια αγάπη για τους δύο τροχούς. Ξεκινήσαμε λοιπόν ως παρέα να οργανώνουμε μεθοδικά και συντονισμένα μοτοσικλετιστικές εκδρομές στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά στα μοτοσικλετιστικά δρώμενα της χώρας μας.

Συμμετείχαμε σε Πανελλήνιες συγκεντρώσεις και παράλληλα διοργανώσαμε αλλά και υποστηρίξαμε μοτοσικλετιστικές εκδηλώσεις στη Νάξο, με κορυφαίες το Naxos Adventure Rally (2018 - 2019) και την Πανελλήνια Συγκέντρωση μοτοσικλετιστών Ελλάδας (2024). Συνεχίζουμε και φτάνουμε στο σήμερα όπου ο επόμενος μεγάλος μας σταθμός είναι η Παγκόσμια Συγκέντρωση μοτοσικλετιστών (FIM RALLY) 22 εως 27 Μαΐου 2026, υπό την αιγίδα των FIM, MOTOE και AMOTOE, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Νάξο!





Το 2024 αποφασίσαμε να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα και να ιδρύσουμε τον μεγαλύτερο μοτοσικλετιστικό φορέα του νησιού μας το Α.Σ.Δ.Ν. με ξενικό τίτλο Two Wheels Only όπως και εγένετο με την καταχώρηση του καταστατικού μας στο Πρωτοδικείο Νάξου και καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο αναγνωρισμένων Σωματείων. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνοντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες σύστασης του σωματείου φτάνοντας στις 2 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή όπου και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές, από τις οποίες προέκυψε το επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο (8μελές) και η Εξελεγκτική Επιτροπή του σωματείου (5μελής). Τρίτη 4/11/25 το Δ.Σ συνεδρίασε έτσι ώστε να προβεί στη συγκρότησή του σε σώμα και στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του. Επίσημα σας ανακοινώνουμε με χαρά το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο του

Αθλητικού Σωματείου Δίτροχων Νάξου.



Μέλη Δ.Σ & Ιδιότητες

Πρόεδρος - Καρουάνας Ανδρέας

Αντιπρόεδρος - Τριανταφύλλου Ευαγγελία

Γεν. Γραμματέας - Χρήστου Ασπασία

Ταμίας - Σαλτερή Σταματική

Έφορος Αγωνιστικού - Σαλτερής Γιάννης

Υπεύθυνος Εκδρομικού - Καραβέλας Τάσος

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων - Μαντζουράνης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Media - Βελώνης Δημήτρης



Εξελεγκτική Επιτροπή



Σαλτερής Νικόλαος

Προβίδης Ευάγγελος

Σκουλάτος Γεώργιος

Πανουργιά Δήμητρα (Αναπληρωματικό Μέλος)

Περάκης Στράτος (Αναπληρωματικό Μέλος)

Σκοποί και Στόχοι

Σκοπός μας είναι η οδήγηση, η ανταλλαγή απόψεων, οι τεχνικές συμβουλές, οι συζητήσεις και οι προβληματισμοί γύρω από τη μοτοσικλέτα,· μα πάνω απ’ όλα το

πάθος μας για οδήγηση! Παράλληλα, στους στόχους μας περιλαμβάνεται και η διοργάνωση εκδηλώσεων μοτοσικλετιστικού ενδιαφέροντος, αρχικά στο νησί μας με

σκοπό την ανάδειξη της Νάξου και την προβολή της στους Έλληνες και ξένους μοτοσικλετιστές. Επιπλέον, επιδιώκουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκτός

Νάξου, σε συνεργασία με άλλα σωματεία και λέσχες της χώρας μας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και τη διάδοση του μοτοσικλετιστικού πνεύματος.



Μαζί σε όλη την Ελλάδα



Σήμερα το σωματείο μας απαρτίζεται από 33 ιδρυτικά μέλη (σύντομα ξεκινούν οι νέες εγγραφές μελών) αλλά και από φίλους σε ολόκληρη την Ελλάδα –Κρήτη,

Κυκλάδες, Αττική, Εύβοια, Τρίκαλα, Θεσσαλονίκη κτλ– οι οποίοι συμμετέχουν και συντονίζουν τις προσπάθειές μας με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της

μοτοσικλετιστικής μας κοινότητας. Δίπλα μας έχουμε ανθρώπους του χώρου που μας στηρίζουν με τεχνική υποστήριξη, αξεσουάρ, ελαστικά και πολλά ακόμη, καθώς

και επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα κ.ά.) που συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων μας. Όλες οι δράσεις και οι

συνεργασίες μας θα προβάλλονται μέσα από τα επίσημα διαδικτυακά μέσα του σωματείου μας καθώς και στην ιστοσελίδα μας που σύντομα θα σας παρουσιάσουμε.

Σας περιμένουμε κοντά μας στη μεγάλη οικογένεια των Two Wheels Only !



Επικοινωνία

Email: [email protected] , Facebook & Instagram Two Wheels Only Naxos

