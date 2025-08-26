Η αμερικάνικη ομάδα επέλεξε ένα έμπειρο δίδυμο για την πρώτη σεζόν της στη Formula 1.

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και οι Βάλτερι Μπότας και Σέρχιο Πέρεζ είναι οι δύο οδηγοί της Cadillac Formula 1 Team για το 2026. H ανακοίνωση έγινε με ένα βίντεο στα social media, με τον διάσημο ηθοποιό Κιάνου Ριβς να λέει στον Μεξικανό και τον Φινλανδό, «σας περιμέναμε». H αμερικάνικη ομάδα επέλεξε δύο έμπειρους οδηγούς, που αμφότεροι έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 August 26, 2025

Ο μεν Βάλτερι Μπότας έχει 246 συμμετοχές σε Grand Prix της Formula 1 (με 10 νίκες), ο δε Σέρχιο Πέρεζ μετρά 281 αγώνες, με 6 νίκες. Και οι δύο βρέθηκαν σε ομάδες που κυριάρχησαν στην F1, όμως δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα οδηγών. Και αυτό γιατί ο Μπότας ήταν πίσω από τον Χάμιλτον στην Mercedes, ενώ ο Πέρεζ πίσω από τον Φερστάπεν.

Ο Ριβς είναι ο παραγωγός και παρουσιαστής ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει η Cadillac και στο οποίο θα καταγράφεται η προσπάθειά της να μπει ως η 11η ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

