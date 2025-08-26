Ο Άουγκουστο Φερνάντεθ θα κάνει το αγωνιστικό ντεμπούτο του πολυαναμενόμενου V4 πρωτοτύπου στη Μιζάνο, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να δοκιμάζει τη μοτοσικλέτα την επόμενη ημέρα.

Η Yamaha επιβεβαίωσε ότι ο νέος της V4 κινητήρας για το MotoGP θα κάνει το πολυαναμενόμενο αγωνιστικό ντεμπούτο στο Grand Prix Σαν Μαρίνο (12–14 Σεπτεμβρίου), με τον δοκιμαστή Άουγκουστο Φερνάντεθ να συμμετέχει ως wild card.

Η είδηση ανακοινώθηκε από τον Πάολο Παβέσιο, διευθυντή της Yamaha Racing, στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Grand Prix Ουγγαρίας: «Επιτέλους, έχω σημαντικά νέα να ανακοινώσω. Στη Μιζάνο, στοχεύουμε να δούμε τον Άουγκουστο Φερνάντες να αγωνίζεται για πρώτη φορά με το νέο μας πρωτότυπο Μ1 με κινητήρα V4. Πρόκειται για ένα χειροπιαστό σημάδι της δέσμευσής μας για το μέλλον, ενώ συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από κάθε αγωνιστικό τριήμερο. Ευχαριστούμε όλους για τη συνεχή υποστήριξη και ανυπομονούμε να σας δούμε [την επόμενη φορά] στη Βαρκελώνη».

Η επιλογή της Μιζάνο αιφνιδίασε, καθώς αρχικά το ντεμπούτο είχε τοποθετηθεί χρονικά στο ιαπωνικό Grand Prix του Μοτέγκι. Ωστόσο, η Yamaha αποφάσισε να επιταχύνει τα σχέδια και να παρουσιάσει νωρίτερα τον κινητήρα που προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για τη σεζόν του 2026. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό θα είναι ο πρώτος εκ των εργοστασιακών αναβατών που θα δοκιμάσει τη μοτοσικλέτα, στο επίσημο τεστ της Δευτέρας μετά τον αγώνα στη Μιζάνο.

Η Yamaha δεν έχει δώσει ακόμη στοιχεία για τις επιδόσεις του νέου V4 ούτε χρόνους γύρων, ξεκαθαρίζοντας ότι η τελική απόφαση για το αν θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα τετρακύλινδρο εν σειρά το 2026 θα ληφθεί μόνο αν αποδειχθεί ότι είναι αρκετά γρήγορος.