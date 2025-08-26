Mercedes-AMG GT XX Concept: Το ηλεκτρικό που ξαναγράφει την ιστορία

5.479 χλμ. σε 24 ώρες, ο γύρος του κόσμου σε 7,5 μέρες και 25 νέα ρεκόρ: το GT XX Concept δείχνει πώς η Mercedes-AMG φαντάζεται το μέλλον της ηλεκτρικής απόδοσης.

Η Mercedes-AMG έχει γράψει πολλές φορές ιστορία, είτε μέσα από την πίστα της Formula 1 είτε με αυτοκίνητα-ορόσημα όπως το C111 της δεκαετίας του ’70. Το καλοκαίρι του 2025, η γερμανική μάρκα επανήλθε με ένα κατόρθωμα που μοιάζει βγαλμένο από σελίδες sci-fi λογοτεχνίας: το GT XX Concept διένυσε την απόσταση της περιφέρειας της Γης, δηλαδή 40.075 χιλιόμετρα, σε 7 ημέρες, 13 ώρες και 24 λεπτά.

Ένα 24ωρο που έσπασε κάθε όριο

Στην πίστα δοκιμών του Nardò στην Ιταλία, το GT XX Concept κάλυψε σε ένα μόνο 24ωρο 5.479 χιλιόμετρα – 1.500 περισσότερα από το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα. Με ταχύτητα σταθερά κοντά στα 300 χλμ./ώρα, το αυτοκίνητο σταματούσε μόνο για επαναφόρτιση· και αυτή, με ισχύ που έφτανε τα 850 kW, διαρκούσε μόλις λίγα λεπτά.

Ο γύρος του κόσμου σε λιγότερο από οκτώ ημέρες

Η πρόκληση βαφτίστηκε «Around the World in Eight Days», εμπνευσμένη από το κλασικό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν. Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν επτάμιση μέρες για να ολοκληρωθεί η απόσταση της περιφέρειας της Γης. Δύο αυτοκίνητα έτρεχαν παράλληλα, ολοκληρώνοντας μαζί πάνω από 3.000 γύρους στη θρυλική ιταλική πίστα. Στο τέλος, μετά από 40.000 χιλιόμετρα, τερμάτισαν με διαφορά μόλις 25 χιλιομέτρων – όσο δύο γύροι στο Nardò.

Η τεχνολογία πίσω από τον άθλο

Το μυστικό βρίσκεται στους ηλεκτροκινητήρες (axial flux motors), μια τεχνολογία που εξελίχθηκε από τη βρετανική YASA και υιοθετήθηκε από την AMG. Σε σχέση με τους συμβατικούς κινητήρες, είναι τρεις φορές πιο αποδοτικοί, πιο συμπαγείς και σημαντικά ελαφρύτεροι. Συνδυάζονται με μια άμεσα ψυχόμενη μπαταρία άνω των 800 Volt, που χρησιμοποιεί ειδικό ηλεκτρικά μη αγώγιμο υγρό για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα βέλτιστα επίπεδα.

Το αποτέλεσμα: πάνω από 1.360 ίπποι συνεχούς απόδοσης σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλού φορτίου, και επαναφόρτιση ικανή να προσφέρει 400 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις πέντε λεπτά.

Η συνέχεια μιας παράδοσης

Από τα πειραματικά C111 των 70s έως το Mercedes-AMG ONE που έσπασε το ρεκόρ στο Nürburgring το 2022, η AMG έχει συνηθίσει να αμφισβητεί τα όρια. Το GT XX Concept έρχεται να τοποθετηθεί στην ίδια γραμμή ιστορικών πειραμάτων, μόνο που αυτή τη φορά ο στόχος δεν είναι να δαμάσει τον ήχο του V12 ή του V8, αλλά να αποδείξει ότι το μέλλον της απόδοσης μπορεί να είναι και αμιγώς ηλεκτρικό.

Περισσότερο από νούμερα

Πίσω από τα ρεκόρ κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία. Είκοσι οδηγοί –ανάμεσά τους ο Τζορτζ Ράσελ τηςομάδας F1– οδήγησαν ασταμάτητα μέρα και νύχτα, με βάρδιες δύο ωρών, μέσα σε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 35 βαθμούς. Στα «πιτ στοπ» ομάδες μηχανικών, τεχνικών και προμηθευτών δούλευαν σαν να βρίσκονταν σε αγώνα αντοχής 24 ωρών.

Το GT XX Concept δεν είναι ένα αυτοκίνητο που θα μπει στην παραγωγή. Είναι ωστόσο ένα μανιφέστο τεχνολογίας. Ένα πείραμα που δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν χρειάζεται να είναι συνώνυμη μόνο της οικολογίας και της ησυχίας, αλλά μπορεί να εκπροσωπεί και την απόλυτη αντοχή, την ταχύτητα και το πάθος. Ένα βήμα που βάζει την AMG στην ίδια κατηγορία με τις πιο τολμηρές στιγμές της ιστορίας της αυτοκίνησης.

Τα Ρεκόρ του GT XX Concept σε αριθμούς

24ωρη δοκιμή στο Nardò 5.479 χλμ. Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για EV Γύρος της Γης 40.075 χλμ. Σε 7 ημέρες, 13 ώρες, 24 λεπτά Διαφορά δύο αυτοκινήτων στο τέλος 25 χλμ. Μετά από 3.000 γύρους Μέγιστη ταχύτητα στη δοκιμή ~300 χλμ./ώρα Σταθερά για δεκάδες γύρους Νέα ρεκόρ που καταρρίφθηκαν 25 Σε αντοχή, απόσταση και φόρτιση

Τεχνικά