H Pirelli συμπληρώνει 500 Grand Prix στην F1 - Ποια μονοθέσια φορούσαν ελαστικά της στο πρώτο GP

H δράση στη Formula 1 ξαναρχίζει με το Grand Prix Ολλανδίας και η Pirelli γιορτάζει τον 500ό αγώνα της στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Οι διακοπές για οδηγούς και μηχανικούς της Formula 1 έληξαν και πλέον όλοι κατευθύνονται στο Ζάντβορτ για το Grand Prix Ολλανδίας (29-31 Αυγούστου). Πρόκειται για το 500ό αγώνα της Pirelli στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όλα τα μονοθέσια και όλα τα σλικ ελαστικά θα φέρουν ένα ειδικό λογότυπο για τα 500 GP της ιταλικής εταιρείας ελαστικών. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στην Μόντσα, με αναμνηστική φωτογραφία λίγες ώρες πριν την εκκκίνηση του Grand Prix Ιταλίας (7 Σεπτεμβρίου).

Δείτε ακόμα: Το πρόγραμμα των αγώνων της F1 έως το τέλος της σεζόν

Πρώτος αγώνας στο θεσμό για την Pirelli ήταν ο παρθενικός της F1, το Grand Prix Βρετανίας στις 13 Μαΐου 1950! Τότε ελαστικά Pirelli φορούσαν τέσσερα μονοθέσια της Alfa Romeo και τέσσερα της Maserati. Οι τρεις Alfa των Τζουζέπε Φαρίνα, Λουίτζι Φατζόλι και Ρεγκ Πάρνελ έκαναν το 1-2-3 και η Pirelli μονοπώλησε το βάθρο.

This weekend’s #DutchGP marks a milestone in Pirelli’s time in Formula 1, as this race will be the five hundredth world championship round of motorsport’s blue riband category in which the Italian marque has had an official presence. Read more here 👉https://t.co/oXe4c2OEgM #F1 pic.twitter.com/RB4Ip9wINn August 25, 2025

Η παρουσία της Pirelli στη Formula 1 εκτείνεται σε τρεις περιόδους: από το 1950 έως το 1958, από το 1981 έως το 1991 (με εξαίρεση τις σεζόν 1987 και 1988) και από το 2021 έως και σήμερα, που είναι αποκλειστικός πάροχος ελαστικών στο θεσμό.

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο πρώτο μισό της χρονιάς του 2025 της Formula 1, στην καθιερωμένη ανασκόπηση του gMotion, sponsored by Ford