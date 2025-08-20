Απομένουν 10 Grand Prix προκειμένου οι Πιάστρι και Νόρις να... λύσουν τις διαφορές τους.

Με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 9 βαθμοί, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις έχουν - σχεδόν - τις ίδιες πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου οδηγών στη Formula 1, που θα είναι ο παρθενικός για τον Αυστραλό και τον Βρετανό.

Απομένουν λίγες ημέρες διακοπών για οδηγούς και μηχανικούς, πριν επιστρέψουν στη δράση με το Grand Prix Ολλανδίας, το τελευταίο τριήμερο του Αυγούστου. Για να ολοκληρωθεί η σεζόν απομένουν 10 Grand Prix, με τρία εξ αυτών (ΗΠΑ, Βραζιλία, Κατάρ) να περιλαμβάνουν και αγώνα Σπριντ.

GP Ολλανδίας

29-31 Αυγούστου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Ιταλίας (Μόντσα)

5-7 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Αζερμπαϊτζάν

19-21 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 14:00

GP Σιγκαπούρης

3-5 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

GP ΗΠΑ (Όστιν)*

17-19 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Μεξικού

24-26 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Βραζιλίας*

7-9 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 19:00

GP Λας Βέγκας

20-22 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 06:00 23 Νοεμβρίου

GP Κατάρ*

28-30 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00

GP Άμπου Ντάμπι

5-7 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

* Το Grand Prix περιλαμβάνει και αγώνα Σπριντ.