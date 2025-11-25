Ακόμα μία διάκριση στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 πέτυχε ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 περιλαμβάνει συνολικά 24 αγώνες. Ορισμένοι από αυτούς και συγκεκριμένα οι 8 αγώνες, δηλαδή το 1/3 του πρωταθλήματος, πραγματοποιούνται σε σιρκουί πόλης. Αυτά είναι στις χώρες όπως: Η Σαουδική Αραβία, η Αυστραλία, η ΗΠΑ (Μαϊάμι και Λας Βέγκας), Μονακό, Καναδά, Αζερμπαϊτζάν και Σιγκαπούρη.

Το 2025 δύο οδηγοί ξεχώρισαν και έδωσαν μία φοβερή μάχη για τον άτυπο τίτλο του «Βασιλιά των Δρόμων». Αυτοί ήταν οι Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ.

Red Bull εναντίον Mercedes-AMG

Τελικός νικητής στη βαθμολογία των Grand Prix σε σιρκουί πόλης ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πήρε 2 νίκες σε Σιγκαπούρη και Λας Βέγκας και συγκέντρωσε συνολικά 146 βαθμούς. Μπορεί να μην πήρε πολλές νίκες, όμως βαθμολογήθηκε σε όλους, με χειρότερο αποτέλεσμα η 5η θέση στο Μονακό.

Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1, με τον Βρετανό να είναι μόλις 16 βαθμούς πίσω από τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Ράσελ, όπως και ο Φερστάπεν, πήρε 2 νίκες από τους 8 αγώνες σε σιρκουί πόλης.

Η McLaren και στο… βάθος η Ferrari

Ο Λάντο Νόρις πήρε την 3η θέση στη σχετική λίστα, με τον οδηγό της McLaren να σκοράρει 45 βαθμούς λιγότερους σε σχέση με τον Φερστάπεν. Ο Όσκαρ Πιάστρι τα πήγε ακόμη χειρότερα, παρά τις 2 του νίκες, καθώς σκόραρε 91 βαθμούς.

Πολύ μακριά από τους υπόλοιπους οδηγούς ήταν οι οδηγοί της Scuderia Ferrari. Τόσο ο Σαρλ Λεκλέρ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον έμειναν χαμηλά βαθμολογικά και έχασαν και από τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes.

Max Verstappen rules on the streets in 2025! 👏



The final points are in after eight street races 💨#F1 pic.twitter.com/B9ugWkoQ3k — Formula 1 (@F1) November 24, 2025

To 2026 στο καλεντάρι της Formula 1 θα προστεθεί άλλο ένα σιρκουί πόλης, αυτό της Μαδρίτης.