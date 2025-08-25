Μπουνιές στη λάσπη: Άγριος καυγάς σε πίστα speedway (vid)

Ο Τσαρλς Ράιτ και ο Τζέικ Άλεν αντάλλαξαν κάτι περισσότερο από... άγρια βλέμματα μετά τον αγώνα, με τις γροθιές να κλέβουν την παράσταση.

Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην ECCO Arena δεν είδαν μόνο αγώνα για το Βρετανικό speedway· έγιναν μάρτυρες ενός από τα πιο εκρηκτικά περιστατικά των τελευταίων ετών. Ο αρχηγός της Redcar, Τσαρλς Ράιτ, και ο αναβάτης της Scunthorpe, Τζέικ Άλεν, ενεπλάκησαν σε επεισόδιο που κατέληξε σε κανονικό καυγά πάνω στην πίστα, λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε πέσει η καρό σημαία.

🥊 FIGHT NIGHT AT THE ECCO ARENA



HUGE fight breaks out as Charles Wright and Jake Allen throw shapes at the end of Heat 6 in last night's meeting between @redcarbears and @speedwayscunny#watchspeedway | 🇬🇧 @SpeedwayGB pic.twitter.com/51cd14PFoy August 23, 2025

Από το προσπέρασμα στη γροθιά

Η αφορμή δόθηκε όταν ο Άλεν, εκνευρισμένος που ο Ράιτ έπεσε πάνω του στο τέλος της κούρσας, γύρισε και του έριξε μπουνιά. Το κοινό δεν πίστευε στα μάτια του, καθώς οι δυο τους συνέχισαν να διαπληκτίζονται με πάθος, με τους κριτές και τους μηχανικούς να μπαίνουν στη μέση για να τους χωρίσουν.

«Έχω κερδίσει τον αγώνα, έχω σηκώσει το γκάζι και εκείνος με χτύπησε. Δεν έφταιγα εγώ», είπε ο Άλεν στην Sun, εξηγώντας πως το λάθος ήταν του Ράιτ, που πίστεψε –όπως φέρεται να είπε– ότι υπήρχε άλλος ένας γύρος.

Φίλοι, αλλά όχι εκείνη τη στιγμή

Παρά το περιστατικό, ο Άλεν υποστήριξε ότι οι δυο τους είναι φίλοι χρόνια τώρα. Αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι δεν πήρε άμεση συγγνώμη: «Τον ξέρω από την πρώτη μου σεζόν στην Αγγλία, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά να με ρίχνει κάτω και να μη ζητά συγγνώμη; Αυτό με ενόχλησε ακόμα πιο πολύ».

Πέρα από το προσωπικό, υπήρξε και το πρακτικό: ο Άλεν δήλωσε ζημιές ύψους 1.500 λιρών στη μοτοσικλέτα του και νέο τραυματισμό στον καρπό που είχε ήδη σπάσει πρόσφατα.

Τόσο ο Ράιτ όσο και ο Άλεν αναμένεται να βρεθούν τώρα ενώπιον πειθαρχικού ελέγχου. Μέχρι τότε, το βίντεο της συμπλοκής έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, αποδεικνύοντας ότι στο speedway, μερικές φορές, η μάχη δεν τελειώνει με την καρό σημαία.