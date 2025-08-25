Η εταιρεία ανακοινώνει μειωμένες τιμές για περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά.

Η KGM, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από τη Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, προχωρά σε προσφορές που αφορούν όλα τα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητά της. Οι νέες τιμές ισχύουν άμεσα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Νέες τιμές επιβατικών

Tivoli 1.5lt 135 PS: από 19.990 €, τώρα 18.000 €

Tivoli 1.5lt 163 PS: από 21.990 €, τώρα 18.400 €

Korando 1.5lt 163 PS: από 26.990 €, τώρα 22.900 €

Torres 1.5lt 163 PS: από 35.390 €, τώρα 31.200 €

Torres HEV 150 PS: από 34.690 €, τώρα 33.190 €

Torres EVX 73,4 kWh 207 PS: από 39.190 €, τώρα 33.190 € (με τα κίνητρα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»)

Νέες τιμές pick-up

Musso Diesel 2.2lt 202 PS: από 35.490 €, τώρα 29.990 €

Musso Grand Diesel 2.2lt 202 PS: από 38.490 €, τώρα 34.990 €

Οι προσφορές αφορούν αποκλειστικά ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Πληροφορίες για το δίκτυο εμπόρων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

