Η GAC πρώτη στην Κίνα πήρε άδεια για αυτόνομη οδήγηση έως 120 χλμ/ώρα

Μεγάλο τεχνολογικό άλμα για τον κινεζικό κολοσσό λίγο πριν από το λανσάρισμά του στην Ελλάδα.

Η GAC κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον της αυτόνομης κινητικότητας, καθώς η θυγατρική της GAC HYPTEC έλαβε την πρώτη επίσημη άδεια στην Κίνα για δοκιμές αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 (L3) σε αυτοκινητοδρόμους, με εγκεκριμένη ταχύτητα έως 120 km/h. Πρόκειται για μια έγκριση που σηματοδοτεί όχι μόνο την τεχνολογική ωριμότητα της πλατφόρμας της GAC, αλλά και την εμπιστοσύνη των αρχών στην αξιοπιστία της.

Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης L3 της GAC αξιοποιεί εξελιγμένους αισθητήρες, συστήματα αντίληψης πραγματικού χρόνου και προηγμένους αλγορίθμους λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας στο όχημα να κινείται με σημαντικά αυξημένο βαθμό αυτοματισμού. Η δυνατότητα δοκιμών σε υψηλές ταχύτητες αποτελεί ένδειξη ότι η τεχνολογία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και έτοιμη για κλιμάκωση.

Για τον Όμιλο GAC, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ενισχύει δυναμικά την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά, η έγκριση αυτή λειτουργεί ως σημείο αναφοράς: επιβεβαιώνει ότι επενδύει στρατηγικά σε τεχνολογίες που θα καθορίσουν την επόμενη εποχή της αυτοκίνησης, από την ηλεκτροκίνηση έως την αυτονομία.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από το πανελλαδικό λανσάρισμα της GAC Aion στην Ελλάδα, με την παρουσίαση του Aion V και των νέων εγκαταστάσεων της μάρκας στη λεωφόρο Κηφισίας. Η είδηση ενισχύει το προφίλ αξιοπιστίας της εταιρείας και προσφέρει ένα στιβαρό τεχνολογικό υπόβαθρο στους Έλληνες καταναλωτές που θέλουν να γνωρίσουν τη μάρκα.

