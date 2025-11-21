Η Toyota Hellas θα είναι Επίσημος Εταίρος Μετακίνησης έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028

Η Toyota Hellas και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανανέωσαν τη συνεργασία τους για την περίοδο 2025–2028, συνεχίζοντας μια κοινή πορεία που ξεκίνησε το 2017 και έχει ως στόχο τη στήριξη του ολυμπιακού κινήματος και τη διάδοση της βιώσιμης κινητικότητας. Η νέα συμφωνία υπογράφηκε σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της ΕΟΕ και εδραιώνει την Toyota ως Επίσημο Εταίρο Μετακίνησης μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Toyota Hellas παραχώρησε 24 εξηλεκτρισμένα οχήματα – υβριδικά, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικά – τα οποία θα καλύπτουν σίγουρα και με συνέπεια τις μετακινήσεις αθλητών, στελεχών της ΕΟΕ και οργανωτικών ομάδων. Ο στόλος αυτός εξυπηρετεί τόσο την καθημερινότητα όσο και τις απαιτητικές αποστολές μεγάλων αποστάσεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική «multi-pathway» της Toyota για προσβάσιμη και βιώσιμη κινητικότητα.

Πρώτος σταθμός: η Λαμπαδηδρομία Μιλάνο – Κορτίνα 2026

Η συνεργασία ξεκινά ενεργά με τη στήριξη της Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2025, από την Αρχαία Ολυμπία μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο πριν η Φλόγα ταξιδέψει για την Ιταλία. Παράλληλα, η Toyota Hellas επισημαίνει ότι η συνεργασία με την ΕΟΕ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία «Mobility for All», η οποία αντιμετωπίζει την κινητικότητα ως δικαίωμα και όχι απλώς ως υπηρεσία μεταφοράς. Η εταιρεία θέλει να συμβάλει ενεργά σε ένα μέλλον με περισσότερη προσβασιμότητα, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Χέρμαν Ριντλ, President & Managing Director της Toyota Hellas, Member of Inchcape Group δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και συνεχίζουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, στηρίζοντας σταθερά το ολυμπιακό ιδεώδες και τους ανθρώπους που το ενσαρκώνουν. Η συνεργασία μας έχει βαθιές ρίζες και βασίζεται σε κοινές αξίες: τον σεβασμό, την αφοσίωση και τη συνεχή πρόοδο. Μέσα από την προσφορά ενός πλήρως εξηλεκτρισμένου στόλου, προσπαθούμε να συμβάλλουμε ενεργά στη βιώσιμη κινητικότητα και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε λύσεις που κάνουν τη μετακίνηση προσβάσιμη, ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον και για όλους».

Ο Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σημείωσε από την πλευρά του: «Η ανανέωση της συνεργασίας μας με την Toyota Hellas αποτελεί για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε μαζί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινών αξιών. Η Toyota έχει σταθεί διαχρονικά αρωγός στο έργο μας, στηρίζοντας έμπρακτα τους Έλληνες αθλητές και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες με τα οχήματα της. Η συμβολή της εταιρείας, μέσα από τον ρόλο της ως Επίσημου Εταίρου Μετακίνησης, είναι καθοριστική όχι μόνο για τη διευκόλυνση του έργου μας, αλλά και για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, ενός τομέα που συνδέεται άμεσα με τις αξίες του σεβασμού και της προόδου που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός. Μαζί συνεχίζουμε να προάγουμε αξίες, πρόοδο και ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους».