Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον κέρδισε τον πρώτο του τίτλο με τη Mercedes (vid)

Πέρασαν κιόλας 11 χρόνια από τη μέρα που οι Λιούις Χάμιλτον και Mercedes-AMG ξεκίνησαν μια νέα εποχή κυριαρχίας στη Formula 1. Ο Βρετανός, έπειτα από μία μαραθώνια σεζόν και κόντρα στον Νίκο Ρόσμπεργκ, κατέκτησε το δεύτερο τίτλο της καριέρας του. Επιπλέον ένας άνθρωπος που έπαιξε τεράστιο ρόλο στη σύγχρονη εποχή του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ έχει γενέθλια, ενώ στο WRC, συνεχίζουμε στις χωμάτινες ειδικές της Μ. Βρετανίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1954, γεννήθηκε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους της F1, ο Ρος Μπρον. Δούλεψε για τις Arrows, Benetton, Scuderia Ferrari και Honda, χτίζοντας μάλιστα την δική του αγωνιστική ομάδα μετά την αποχώρηση της ιαπωνικής φίρμας στο τέλος του 2008. Προέκυψε η Brawn GP, η οποία έκανε μια τεράστια έκπληξη και πέρα από κάθε προσδοκία κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2009 αλλά και εκείνο των οδηγών με τον Τζένσον Μπάτον. Ύστερα από τη μεταπώληση της ομάδας στην Mercedes, ο Μπρον παρέμεινε ως αγωνιστικός επικεφαλής της μέχρι το 2013. Το 2017 επέστρεψε στην F1, αναλαμβάνοντας γενικότερα καθήκοντα αγωνιστικού και τεχνικού διευθυντή του σπορ μέχρι το τέλος του 2022.

Σαν σήμερα το 1978, ο Χάνου Μίκολα κέρδισε το Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας στο WRC, οδηγώντας ένα Ford Escort Mk2. Στις επόμενες δύο θέσεις τερμάτισαν άλλα δύο Escort, τα οποία οδήγησαν οι Μπιόρν Βάλντεγκαρντ και Ράσελ Μπρουκς.

Σαν σήμερα το 1983, ο Σουηδός Στιγκ Μπλόμκβιστ πήρε τη νίκη στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας με ένα Audi Quattro Α2. Δεύτερο τερμάτισε άλλο ένα Quattro, διά χειρός Χάνου Μίκολα, εμώ τρίτος τερμάτισε ο Τζίμι ΜακΡέι, πατέρας του θρύλου Κόλιν, με ένα Opel Manta 400.

Σαν σήμερα το 2005, η Βρετανίδα Κάθριν Λεγκ, έγινε η πρώτη γυναίκα μετά το 1992 και την Τζοβάνα Αμάτι που οδήγησε μονοθέσιο της F1. Πραγματοποίησε ένα διήμερο δοκιμών στην Ιταλία και την πίστα της Βαλελούνγκα με την Minardi, λαμβάνοντας εγκωμιαστικά σχόλια για την ταχύτητά της. Εν τέλει, η Λεγκ περιορίστηκε σε ιδιωτικά τεστ με την ομάδα και δεν πήρε ποτέ την ευκαιρία να αγωνιστεί επίσημα στην F1. Ωστόσο η καριέρα της έχει αποδειχθεί άκρως επιτυχημένη με διακρίσεις και τίτλους σε αγώνες αντοχής, ενώ έχει αγωνιστεί και στο Indycar.

Σαν σήμερα το 2014, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι εκκινώντας από τη δεύτερη θέση και κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημά του στην F1. Η Mercedes επέστρεψε στους τίτλους για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή του σπορ, τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά της Brawn GP. Στον αγώνα, η μάχη για τον τίτλο ανάμεσα στους Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ ολοκληρώθηκε άδοξα, καθώς ο Γερμανός αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστίας στο μονοθέσιό του. Εν τέλει παρέμεινε στον αγώνα και τερμάτισε στην 14η θέση, έναν γύρο πίσω. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τις δύο Williams των Φελίπε Μάσα και Βάλτερι Μπότας. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας στην ιστορία στον οποίο απονεμήθηκαν διπλοί βαθμοί. Η ιδέα αυτή επικρίθηκε και δεν εφαρμόστηκε ξανά.

Φωτογραφίες: f1factbook/Twitter-X