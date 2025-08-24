O Ρούμπενς Μπαρικέλο έγινε πρωταθλητής NASCAR στα 53 του

Ο πρώην οδηγός της Ferrari στη Formula 1 κατέκτησε τον τίτλο στο NASCAR Brazil, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στη γεμάτη καριέρα του.

Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, ένας από τους πιο αγαπητούς και μαχητικούς οδηγούς που γνώρισε η Formula 1, απέδειξε ότι το πάθος για τους αγώνες δεν έχει ηλικία. Σε ηλικία 53 ετών, ο Βραζιλιάνος κατέκτησε το πρωτάθλημα NASCAR Brazil Series, προσθέτοντας μια νέα και ξεχωριστή διάκριση στη μακρά καριέρα του.

CAMPEÃO! 🏆🔥

Rubens Barrichello é o campeão brasileiro da NASCAR Brasil.



A conquista veio no Velocitta. Além do troféu e Barrichello estará no NASCAR Awards (EUA) para ser homenageado junto às lendas da NASCAR. pic.twitter.com/TABR7VfXAg August 23, 2025

Με 322 εκκινήσεις στη Formula 1 (τότε ρεκόρ), 11 νίκες και πολλά βάθρα, ο Μπαρικέλο υπήρξε για χρόνια το στήριγμα της Ferrari στο πλευρό του Μίκαελ Σουμάχερ. Μετά την αποχώρησή του από την κορυφαία κατηγορία το 2011, δεν εγκατέλειψε ποτέ τους αγώνες. Αγωνίστηκε στο Le Mans 24 Ώρες, ενώ στη Βραζιλία έγινε πρωταγωνιστής στο Stock Car Brasil, κατακτώντας τίτλους το 2014 και το 2022.

Ένας ακούραστος αγωνιστής

Η φετινή του επιτυχία στο NASCAR Brazil –μία από τις τέσσερις επίσημες διεθνείς σειρές του NASCAR μαζί με Καναδά, Μεξικό και Ευρώπη– ήρθε μετά από μια σεζόν με τέσσερις νίκες, η τελευταία στο Autódromo Velo Città, 180 χλμ. βόρεια του Σάο Πάολο.

Με το νέο του τρόπαιο, ο Μπαρικέλο θα τιμηθεί στο τέλος της χρονιάς μαζί με τους πρωταθλητές του αμερικανικού NASCAR. Για τον ίδιο, είναι ακόμη μια απόδειξη ότι παραμένει ανταγωνιστικός και παθιασμένος, περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τα χρόνια της Ferrari.