Δεύτερος ο Μπετζέκι και τρίτος ο Ντι Τζιαναντόνιο στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ουγγαρίας - Συνεχίζεται ο αγωνιστικός κατήφορος για τον Μπανάια.

Η μάχη για την pole position του Grand Prix Ουγγαρίας ανέδειξε νικητή τον Μαρκ Μάρκεθ της Ducati. O Ισπανός σημείωσε ρεκόρ πίστας στο Balaton Park Circuit, το οποίο βρίσκεται περίπου 80 χλμ. νοτιοδυτικά της Βουδαπέστης και θα εκκινήσει από την 1η θέση τόσο στο Σπριντ του Σαββάτου (4 μμ) όσο και στον Αγώνα της Κυριακής (3 μμ).

Απογοητευτικές ήταν οι κατατακτήριες δοκιμές για τους Πέκο Μπανάια και Άλεξ Μάρκεθ. Ο Ιταλός της Ducati δεν πέρασε καν στο Q2, ενώ ο Ισπανός της Gresini ήταν μόλις 11ος.

Q1

Η 15λεπτη μάχη στο Q1 άρχισε με τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia να σημειώνει ρεκόρ πίστας με 1:36.974. Την ίδια ώρα ο Πέκο Μπανάια δεν μπόρεσε να κάνει καν χρονομετρημένο γύρο, έχοντας προβλήματα με τα ελαστικά και το στήσιμο της Ducati.

O πρωταθλητής του 2022 και του 2023 επέστρεψε στην πίστα και με 5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του Q1, ανέβηκε προσωρινά στη 2η θέση (+0.122). O Χόρχε Μαρτίν (Aprilia) ήταν προσωρινά 3ος, καθώς ο Τζακ Μίλερ ανέβηκε 2ος.

Ο Μπετζέκι ήταν και πάλι εντυπωσιακός και με 1:36.800 έκανε νέο ρεκόρ πίστας. Μαζί του πέρασε στο Q2 ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο (+0.247) της VR46, που έκανε τον ίδιο χρόνο με τον Μπραντ Μπίντερ (ΚΤΜ). Όσο για τον Μπανάια, για πρώτη φορά φέτος δεν πέρασε στο Q2 και θα εκκινήσει στον αγώνα από την 15η θέση του grid!

Q2

Συναρπαστική αναμενόταν η μάχη για την pole position στην Ουγγαρία, με τους Μαρκ Μάρκεθ, Πέδρο Ακόστα και Μάρκο Μπετζέκι να είναι τα φαβορί. Ο Ακόστα είχε όμως πτώση, κάτι που τον υποχρέωσε να επιστρέψει στο γκαράζ της ΚΤΜ για να πάρει τη δεύτερη μοτοσικλέτα.

Ο Μάρκεθ κατέρριψε το ρεκόρ πίστας με 1:36.646, βάζοντας ψηλά τον πήχη για τους υπόλοιπους. Ο Μπετζέκι βγήκε εκτός πίστας, καταστρέφοντας το γύρο του, ενώ ο Ακόστα ήταν ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή. Ο Μπετζέκι απείλησε τον Μάρκεθ, όμως τα χρονόμετρα έδειξαν 1:36.808, χρόνος που μεταφράστηκε στη 2η θέση. Στην πρώτη σειρά εκκίνησης θα βρεθεί και ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο (VR46).

Με το χρόνο να τελειώνει, ο Μαρκ Μάρκεθ βελτίωσε το χρόνο του και το ρεκόρ πίστας, με 1:36.518. Στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα βρεθούν οι Μπαστιανίνι, Μορμπιντέλι και Κουαρταραρό.



