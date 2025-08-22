Πολύ δυνατοί ο Πέδρο Ακόστα και η ΚΤΜ στο Balaton Park, παρά την πτώση στο τέλος.

Η δράση στο Ουγγρικό GP, του 14ου αγώνα της σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, συνεχίστηκε με την περίοδο χρονομετρημένων δοκιμών στη νεόδμητη πίστα του Balaton Park. Στην 60λεπτη διαδικασία, στην οποία αποφασίστηκαν τα γκρουπ που θα πάρουν μέρος στο Q1 και Q2 των κατατακτήριων του Σαββάτου.

Σε αυτήν τη 2η περίοδο της Παρασκευής, οι χρόνοι έπεσαν σημαντικά και οι διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες ήταν μικρότερες. Για την πρώτη θέση δόθηκε μεγάλη μάχη, που κρίθηκε στα χιλιοστά του δευτερολέπτου, ανάμεσα στον Πέδρο Ακόστα της KTM, που ήταν ταχύτερος, και στον Μαρκ Μάρκεθ με την Ducati. Ο Ακόστα σημείωσε το χρόνο του σχετικά νωρίς στην περίοδο και παρά την τρομακτική πτώση του στο τέλος δεν έχασε την πρωτιά.

Οι δύο αναβάτες της Gresini ακολούθησαν, με τον Άλεξ Μάρκεθ στην 3η θέση και τον Φερμίν Αλντεγκέρ στην 4η. Η μάχη ανάμεσα στις ιταλικές και τις αυστριακές μοτοσικλέτες συνεχίστηκε και στις παρακάτω θέσεις, με τον Ενέα Μπαστιανίνι με ΚΤΜ στην 5η θέση και τον Φάνκο Μορμπιντέλι με Ducati στην 6η.

Στην 7η θέση συναντάμε τον Τζοάν Μιρ με τη Honda, που δείχνει αρκετά ανταγωνιστική στην Ουγγαρία, και στην 8η θέση βράθηκε ο Πολ Εσπαρκαρό που αντικαθιστά τον Μάβερικ Βινιάλες στην Tech3 KTM. Τη 10άδα που πέρασε απευθείας στο Q2 των κατατακτήριων συμπλήρωσαν ο Λούκα Μαρίνι της Honda και ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Πολύ οριακά έμεινε εκτός ο Χόρχε Μαρτίν με την Aprilia, καθώς ήταν μόλις 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Κουαρταραρό. Απογοητευτικός για άλλη μία φορά ήταν ο Πέκο Μπανάια με την Ducati, ο οποίος έμεινε στη 14η θέση.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου στο Balaton Park θα αρχίσουν στις 11:50 το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας).

