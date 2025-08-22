Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε επίδειξη δύναμης στην πρώτη του γνωριμία με την πίστα του Balaton Park.

Η πρώτη επίσκεψη του MotoGP στο Balaton Park, τη νέα ουγγρική πίστα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του GP Ουγγαρίας, 14ου αγώνα του πρωταθλήματος. Εκεί, ομάδες και αναβάτες βγήκαν στην άγνωστη διαδρομή για να «ξεκλειδώσουν» τα μυστικά της και να προετοιμαστούν για το υπόλοιπο του 3ημέρου.

Σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει ένας αναβάτης που πάντα ξεχώριζε για την ικανότητά του να προσαρμόζεται ταχύτερα από όλους: ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός πρωτοπόρος της βαθμολογίας βρήκε στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών σαν να έτρεχε στην πίστα εδώ και χρόνια και σημείωσε με χαρακτηριστική άνεση τον καλύτερο χρόνο πάνω στην Ducati GP25 της εργοστασιακής ομάδας.

Αν αφήσουμε τον Μάρκεθ κατά μέρος, πολύ καλά ξεκίνησαν το 3ήμερο οι αναβάτες της ΚΤΜ. Η μίνι-έκπληξη της περιόδου ήταν η δεύτερη θέση του Πολ Εσπαργκαρό με την RC16 της Tech3, ο οποίος σε αυτόν τον αγώνα αντικαθιστά τον τραυματία Μάβερικ Βινιάλες. Ο Ισπανός ήταν ο μοναδικός που πλησίασε τον Μάρκεθ σε απόσταση μικρότερη των 3 δεκάτων του δευτερολέπτου, ενώ όλοι οι υπόλιποι έμειναν πάνω από μισό δευτερόλεπτο πίσω.

Ο Πέδρο Ακόστα με της εργοστασιακής ΚΤΜ διανύει περίοδο φόρμας και ήταν εκείνος που σημείωσε τον 3ο χρόνο, αν και αρκετά πίσω από τους δύο συμπατριώτες του. Θετικό ξεκίνημα έκανε και ο Λούκα Μαρίνι με τη Honda στην 4η θέση, ενώ ο δεύτερος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος Άλεξ Μάρκεθ έμεινε στην 5η θέση, ακολουθούμενος από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia.

Για την Aprilia ήταν μια δύσκολη περίοδος, καθώς είδε τους κινητήρες σε δύο από τις μοτοσικλέτες της να σπάνε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Πρώτα ο κινητήρας του Χόρχε Μαρτίν παρέδωσε το πνεύμα και λίγο αργότερα το έγινε με εκείνον στη μοτοσικλέτα της Trackhouse που οδηγούσε ο Ραούλ Φερνάντεθ. Τα συμβάντα αυτά προκάλεσαν την προσωρινή διακοπή με κόκκινη σημαία, για να καθαριστεί η πίστα από τα λάδια που είχαν πέσει στο οδόστρωμα.

Η δράση στο Balaton Park συνεχίζεται με την ιδιαίτερης σημασίας περίοδο χρονομετρημένων δοκιμών, που θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

