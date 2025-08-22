O Φινλανδός οδηγός επιστρέφει στο αγωνιστικό κάθισμα την επόμενη σεζόν, με «προίκα» μία ποινή από το φινάλε του 2024.

Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση της συνεργασίας του Βάλτερι Μπότας με την Cadillac F1 από το 2026. Ο 36χρονος Φινλανδός επιστρέφει σε αγωνιστικό κάθισμα μετά τη φετινή σεζόν την οποία διανύει ως αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes-AMG F1. Ο επικεφαλής της οποίας, Τότο Βολφ, είπε ότι ο Μπότας αξίζει μία θέση στο grid.

Ο ίδιος ο έμπειρος οδηγός (έχει λάβει μέρος σε 246 Grand Prix της Formula 1) είχε ουσιαστικά αποκαλύψει από τον Ιούνιο μέσω βίντεο στα social media τη συμφωνία με την Cadillac.

H ποινή από τον Δεκέμβριο του 2024

To παράδοξο με τον Μπότας είναι ότι «κουβαλάει» ποινή 5 θέσεων στο grid, από τον τελευταίο του αγώνα στη Formula 1, τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε, οδηγώντας για τη Sauber στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, είχε επαφή με τη Haas του Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Φινλανδός τιμωρήθηκε με ποινή 5 θέσεων στο grid του επόμενου αγώνα, ο οποίος όμως δεν ήρθε ποτέ για τον Μπότας στο 2025.

LAP 31/58



Huge lock up for Bottas who then runs into the side of Magnussen and sends the Dane spinning 😵#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/1yBTluhQlK December 8, 2024

Η αλλαγή στον κανονισμό και γιατί δεν... πιάνει τον Μπότας

Ο κανονισμός της FIA για τις ποινές που επιβάλλονται στους οδηγούς άλλαξε φέτος και πλέον η πτώση θέσεων στο grid «εκτίεται στο επόμενο Σπριντ ή Αγώνα στον οποίο ο οδηγός συμμετέχει εντός περιόδου 12 μηνών» . Αυτό ουσιαστικά θα έσβηνε την ποινή του Μπότας, ο οποίος θα δώσει τον επόμενό του αγώνα στις αρχές Μαρτίου 2026, στο Grand Prix Αυστραλίας.

Όπως όμως διευκρινίστηκε, η αλλαγή στον κανονισμό της FIA δεν έχει αναδρομική ισχύ, και έτσι ο Φινλανδός θα εκτίσει κανονικά την ποινή 5 θέσεων στο πρώτο grid που θα βρεθεί.