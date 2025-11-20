H βρετανική ομάδα δεν θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ώστε να στηθεί αποκλειστικά και μόνο γύρω από την αγωνιστική φιλοσοφία και τα «θέλω» ενός και μόνο οδηγού αγνοώντας τον άλλο.

Η McLaren Racing βαδίζει προς τις τελευταίες τρεις κρίσιμες μάχες του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, με τον Λάντο Νόρις να προηγείται στη βαθμολογία. Ο Βρετανός έχει προβάδισμα 24 βαθμών έναντι του Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ο 3ος Μαξ Φερστάπεν υπολείπεται 49 βαθμούς από την κορυφή.

Ο Φερστάπεν είναι ο μοναδικός οδηγός της Red Bull Racing που βρίσκεται στη μάχη του τίτλου και σταθερά παλεύει για νίκες ή βάθρα. Την ίδια στιγμή, η εικόνα στο άλλο μονοθέσιο των «ταύρων» βρίσκεται σπάνια στη βαθμολογούμενη 10άδα. Ο Γιούκι Τσουνόντα συνεχίζει να δυσκολεύεται, έχοντας μόλις 25 βαθμούς σε 19 αγώνες από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Λίαμ Λόσον. Ο Ιάπωνας, σύμφωνα με παραδοχή της ίδιας του της ομάδας δεν έχει ίδιο μονοθέσιο με τον Φερστάπεν (σ.σ. δεν έχει τις τελευταίες αναβαθμίσεις) και αυτό τροφοδοτεί εκ νέου τη συζήτηση για το «τοξικό» δεύτερο κάθισμα της Red Bull Racing.

H McLaren δεν θα γίνει Red Bull

Μιλώντας στην Telegraph, ο Ζακ Μπράουν ξεκαθάρισε ότι η McLaren δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει όπως η Red Bull, η οποία είναι εμφανώς προσανατολισμένη γύρω από τον Verstappen.

«Είναι ο τρόπος της McLaren να στηρίζει ισάξια και τους δύο οδηγούς της. Θυμηθείτε τους Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ. Εμείς δίνουμε ίσες ευκαιρίες και στους δύο οδηγούς μας, και αυτό δεν αλλάζει όσο βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Αντρέα Στέλα», είπε.

Ο Αμερικανός CEO, που επέκτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, παραδέχεται ότι αυτή η φιλοσοφία «ίσης μεταχείρισης» μπορεί να φέρνει συγκρούσεις, κάτι που η McLaren έχει ήδη βιώσει φέτος.

«Δεν επιτρέπονται τα μεταξύ τους χτυπήματα. Αλλά έτσι είναι αγώνες μερικές φορές. Θα συμβούν κι αυτά. Απαιτείται ψυχραιμία μετά την καρό σημαία και μετά θα το συζητήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

21 races down, 1 team 🧡



Let's finish the season strong 💪#McLaren pic.twitter.com/AlaiOtTciN — McLaren (@McLarenF1) November 16, 2025

Η μάχη Νόρις – Πιάτρι και στο βάθος ο τίτλος

Με φόντο το Grand Prix Λας Βέγκας, ο Νόρις διατηρεί ένα προβάδισμα 24 βαθμών έναντι του Πιάστρι, ο οποίος δεν έχει ανέβει στο βάθρο στους τελευταίους πέντε αγώνες.

Στη McLaren επιμένουν ότι δεν υπάρχει «νούμερο ένα» οδηγός – κάτι που, σε αντίθεση με τη Red Bull, καθορίζει πλήρως τη νοοτροπία και τη δομή της ομάδας. Και αυτό, σύμφωνα με τον Μπράουν, είναι θεμέλιο για το μέλλον, ανεξάρτητα από την τροπή που θα πάρει η μάχη του τίτλου.

