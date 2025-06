Ο 35χρονος Φινλανδός είναι τη φετινή σεζόν αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes-AMG F1.

H αποχή του Βάλτερι Μπότας από τη δράση της Formula 1 φαίνεται πως θα διαρκέσει μόνο μία χρονιά. Όλα δείχνουν πως ο 35χρονος Φινλανδός που φέτος έχει το ρόλο του αναπληρωματικού οδηγού στην Mercedes-AMG F1 (αλλά και του μέντορα του Κίμι Αντονέλι) θα επιστρέψει το 2026 σε αγωνιστικό κάθισμα.

Ο Μπότας ανέβασε στα social media ένα βίντεο όπου κάποιος του λέει: «Ε Βάλτερι, αυτή είναι μία Cadillac». Ο Μπότας ακουμπάει το κάθισμα του οδηγού και λέει «πράγματι, αυτό είναι ένα ωραίο κάθισμα». «Υπάρχουν δύο καθίσματα», λέει ο άνδρας, με τον Βάλτερι να αναρωτιέται «είναι και τα δύο ελεύθερα;».

«Θα καθίσεις;» ρωτάει ο άνδρας και ο Μπότας απαντάει «όχι ακόμα».

Do we like this seat? pic.twitter.com/DhUuCdpGcB