Ο Ολλανδός οδηγός, εφόσον το επιθυμεί, ενδέχεται να αγωνιστεί στο επόμενο πρωτάθλημα της Formula 1 με έναν διαφορετικό αριθμό στο μονοθέσιό του από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει.

Από το 2022 ο Μαξ Φερστάπεν χρησιμοποιεί τον αριθμό 1, ως κάτοχος των τελευταίων τεσσάρων παγκόσμιων τίτλων. Ωστόσο, με το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 να είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα, ο οδηγός της Red Bull Racing ετοιμάζεται να αφήσει το «νούμερο του πρωταθλητή» και να επιστρέψει στον προσωπικό του αριθμό.

Από το 2014 οι οδηγοί έχουν δικαίωμα να κρατούν έναν μόνιμο αριθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Ο Φερστάπεν είχε επιλέξει το #33, στο οποίο θα επιστρέψει αυτόματα το 2026, εάν δεν καταφέρει να κάνει τη μεγάλη ανατροπή στους εναπομείναντες τρεις αγώνες του 2025.

Παρόλα αυτά, όπως αποκάλυψε στο περιθώριο του Grand Prix Λας Βέγκας, η πραγματική του προτίμηση είναι το #3, το νούμερο που είχε τελευταία φορά ο πρώην teammate του στη Red Bull, Ντάνιελ Ρικάρντο.

«Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση! Θα το σκεφτώ μέσα στον χειμώνα, αλλά ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το #3. Πρέπει όμως να δούμε αν αυτό επιτρέπεται», δήλωσε ο Φερστάπεν.

Τι λέει ο κανονισμός

Τα μόνιμα νούμερα «απελευθερώνονται» όταν ένας οδηγός απουσιάσει από το πρωτάθλημα για δύο συνεχόμενα χρόνια. Αυτό δεν ισχύει ακόμη για τον Ρικάρντο, καθώς τελευταία του συμμετοχή ήταν το GP Σιγκαπούρης 2024.

Για να χρησιμοποιήσει τον αριθμό 3 ο Φερστάπεν, η FIA θα πρέπει να δώσει ειδική έγκριση, κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο. Βέβαια, ίσως διευκολυνθεί από το γεγονός ότι ο Ρικάρντο έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σε πιο χαλαρό τόνο, ο Φερστάπεν αποκάλυψε και… εναλλακτικές ιδέες: «Ήθελα τον αριθμό 69, αλλά ο πατέρας μου είπε “όχι, δεν είναι καλή ιδέα”. Αλλά πάντα φαίνεται ίδιο, από όπου κι αν το κοιτάζεις! Θα ήταν τέλειο για τις φωτογραφίες, για το marketing, για τα καπέλα… πάντα θα είναι o αριθμός 69».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου αρέσει και το #27, αλλά το έχει ήδη ο Νίκο. Νομίζω ότι το #2 και το #7 μαζί έχουν ωραίο συνδυασμό ως σχήμα. Άρα το #3 είναι ο αγαπημένος μου, αλλά μου αρέσουν αρκετά νούμερα».

Τι συζήτησε η Επιτροπή της F1

Το θέμα των αριθμών τέθηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση της F1 Commission, με την FIA να αποκαλύπτει:

«Οι αλλαγές στους κανονισμούς για τους μόνιμους αριθμούς των οδηγών συζητήθηκαν. Συμφωνήθηκε ότι θα επιτραπεί η δυνατότητα αλλαγής αριθμού κατά τη διάρκεια της καριέρας τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζήτημα προέκυψε κατόπιν αιτήματος της Red Bull Racing κάτι που κάνει ακόμη πιο πιθανό το ενδεχόμενο ο Φερστάπεν να εμφανιστεί με νέο αριθμό το 2026.

